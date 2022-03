Unter Montag, 21. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

717: Der fränkische Hausmeier Karl Martell besiegt in der Schlacht von Vincy den merowingischen Schattenkönig Chilperich II. Karl proklamiert Chlothar IV. (Sohn von Childebert III.) zum König.

1822: Der britische Ingenieur William Church erhält ein Patent auf eine Buchdruck-Setzmaschine.

1827: Als erstes Unternehmen im österreichischen Kaiserstaat wird die Brünner Tuchfabrik der Familie Schoeller mit Gas beleuchtet. Kaiser Franz I. besucht die Fabrik.

1917: Die provisorische russische Regierung lässt den Ex-Zaren Nikolaus II. mit seiner Familie verhaften und nach Internierung in Zarskoje Selo nach Sibirien verbannen.

1922: Das Land Salzburg kauft das Schloss Kleßheim, das sich seit 1866 im Besitz von Erzherzog Ludwig Viktor, dem jüngsten Bruder von Kaiser Franz Joseph, befand.

1942: Hitler erlässt eine Verordnung über den absoluten Vorrang der Rüstungswirtschaft beim Arbeitskräfteeinsatz. 7,5 Millionen Fremdarbeiter aus besetzten Ländern werden teils freiwillig, mehrheitlich aber zwangsweise nach Deutschland geholt.

1962: Der Atom-Reaktor im Wiener Prater ("Atominstitut der österreichischen Hochschulen") wird seiner Bestimmung übergeben.

1967: Auf Betreiben der Gefolgschaft des Parteivorsitzenden Mao Zedong werden Chinas Staatspräsident Liu Shaoqi und KP-Generalsekretär Deng Xiaoping aus dem Politbüro der Kommunistischen Partei ausgeschlossen. Nachdem die Wirren der "Kulturrevolution" zu einer Verringerung der Industrieproduktion um 20 Prozent innerhalb eines Jahres geführt haben, werden die Werktätigen aufgerufen, die Arbeitsdisziplin einzuhalten.

1992: Mit dem kurdischen Neujahrstag "Newroz" beginnt in Südost-Anatolien der von der Kurdischen Arbeiterpartei PKK initiierte kurdische Aufstand.

2002: Die Österreichische Strombörse "Energy Exchange Austria" (EXAA), ein Handelsplatz für den Handel mit Energieprodukten mit Sitz in Graz, startet.

2007: Der erste österreichische Eurofighter absolviert seinen Jungfernflug. Der "Austrian Single 001 AS001" startet und landet sicher am Gelände des EADS-Werks im bayerischen Manching.

2017: Der Kopf der Enkeltrick-Mafia ist von Zielfahndern in Warschau festgenommen worden. Der 49-Jährige war mehr als zehn Jahre auf der Flucht. Er soll die Betrugsmasche mit Verwandten erfunden haben, allein im deutschsprachigen Raum dürfte damit mehr als eine Milliarde Euro Schaden verursacht worden sein.



Geburtstage: Fritzi Massary, öst. Sängerin/Schauspielerin (1882-1969); Wolfgang Denk, öst. Chirurg und Politiker, ÖVP/FPÖ-Präsidentschaftskandidat 1957 (1882-1970); Gustav Fröhlich, dt. Schauspieler (1902-1987); Yigael Yadin, israel. General und Politiker (1917-1984); Hans-Dietrich Genscher, dt. Politiker (1927-2016); Walter Gilbert, US-Molekularbiologe; Nobelpreis 1980 (1932); Markus Prachensky, öst. Maler; 1956 Gründung der Künstlergruppe "Galerie nächst St. Stephan" gemeinsam mit Wolfgang Hollegha, Josef Mikl und Arnulf Rainer (1932-2011); Matthew Broderick, US-Schauspieler (1962); Rosie O'Donnell, US-Schauspielerin und Entertainerin (1962).

Todestage: Alfred Candidus Ferdinand Fürst zu Windisch-Grätz, öst. Feldmarschall (1787-1862); William Scoresby, brit. Seefahrer, Polarforscher und Walfänger (1789-1857); Bruno Giacometti, schweiz. Architekt und Kunstmäzen (1907-2012); John Ireland, kanad. Filmschauspieler (1914-1992); John Clark Sheehan, US-Chemiker (1915-1992); Robert Preston, US-Schauspieler (1918-1987); Martin McGuinness, nordirischer Politiker (1950-2017).

Namenstage: Christian, Alexandra, Benedikt, Tankred, Sandra, Axel, Elias, Jakob, Nikolaus, (Frühlingsanfang).