Unter Freitag, 21. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

996: Otto III. wird in Rom von Papst Gregor III. zum Kaiser gekrönt.

1471: Der abgesetzte König Heinrich VI. von England und sein Sohn Edward werden im Londoner Tower ermordet.

1671: Der Kurfürst von Brandenburg ermöglicht 50 aus Wien vertriebenen jüdischen Familien die Ansiedlung und gewährt ihnen für 20 Jahre Handelsfreiheit.

1856: Australischen Steinmetzen in Victoria wird erstmals in der Geschichte der Industriearbeiter der Achtstundentag zugestanden.

1861: Sezessionskrieg in Nordamerika: North Carolina schließt sich den Konföderierten an.

1871: Französische Regierungstruppen beginnen mit der blutigen Zerschlagung der Pariser Commune. Bis zum 28.5. werden etwa 25.000 Kommunarden getötet.

1871: Mit der Rigi-Bahn in der Schweiz wird die erste Zahnradbahn Europas in Betrieb genommen.

1936: Im Einvernehmen mit König Georg II. beginnt der griechische Regierungschef General Ioannis Metaxas mit der Errichtung eines autoritären Regimes.

1956: Die französische Nationalversammlung überträgt der Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Guy Mollet mit François Mitterrand als Justizminister Sondervollmachten zur Bekämpfung der algerischen Aufständischen.

1981: Frankreichs neu gewählter Staatspräsident François Mitterrand ernennt den Sozialisten Pierre Mauroy zum Premierminister.

1991: Indiens Oppositionsführer und Ex-Premier Rajiv Gandhi fällt im Wahlkampf einem Bombenanschlag zum Opfer.

1991: Äthiopiens langjähriger Diktator Mengistu Haile Mariam flieht unter dem Druck der nach Addis Abeba vorstoßenden Rebellentruppen nach Simbabwe.

2006: Europa erhält einen neuen unabhängigen Staat. Die Bürger Montenegros votieren bei einer Volksabstimmung für die Loslösung aus dem Staatenbund mit Serbien.



Geburtstage: Albrecht Dürer, dt. Maler und Grafiker (1471-1528); Harold Robbins, US-Schriftsteller (1916-1997); Andrej Sacharow, sowjet. Physiker und Bürgerrechtler, Friedens-Nobelpreis 1975 (1921-1989); Robert White Creeley, US-Lyriker (1926-2005); Günter Blobel, dt.-US-Zell- und Molekularbiologe, Nobelpreis 1999 (1936-2018); Ewald Stadler, öst. Politiker (FPÖ/BZÖ/Rekos) (1961); Mario Mandzukic, kroat. Fußballspieler (1986).

Todestage: Heinrich VI., brit. König (1421-1471); Georg von Reichenbach, dt. Ingenieur (1771-1826); Friedrich Bischoff, dt. Schriftsteller (1896-1976); Alfredo Bauer, öst.-argent. Arzt und Schriftsteller (1924-2016); Fritz Uhl, öst. Opernsänger (1928-2001); Rajiv Gandhi, indischer Politiker (1944-1991).

Namenstage: Felix, Hermann, Theobald, Josef, Prudens, Mira, Ehrenfried, Oswin, Konstantin, Wiltrud, Irmfried.