21. Oktober 1922: In den deutschen Krupp-Werken treten 10.000 Arbeiter wegen der Entlassung von 421 Kollegen in den Streik

Unter Freitag, 21. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1422: Nach dem Tod des französischen Königs Karl VI. wird dessen Sohn - gegen die Ansprüche Heinrichs VI. von England - als Karl VII. zum König proklamiert.

1792: Erster Koalitionskrieg: Die französische Revolutionsarmee erobert Mainz; Gründung der Mainzer Republik.

1907: In der Kiesgrube Grafenrain bei Heidelberg wird der Unterkiefer des "Homo heidelbergensis", des ältesten in Europa gefundenen Menschen, entdeckt. 1992 klassifizieren archäometrische Forschungen den Fund wissenschaftlich als "Homo erectus heidelbergensis" (zwischen 600.000 und 750.000 Jahre alt).

1917: Erstmals in der amerikanischen Geschichte kämpfen US-Truppen an einer Front außerhalb der USA. Die Soldaten, die französischen Verbänden zugeordnet sind, werden an der lothringischen Front an der Mosel eingesetzt. Oberbefehlshaber der US-Truppen ist General John J. Pershing.

1922: Im Leipziger Schauspielhaus wird das Drama "Bocksgesang" von Franz Werfel uraufgeführt.

1922: In den deutschen Krupp-Werken treten 10.000 Arbeiter wegen der Entlassung von 421 Kollegen in den Streik.

1937: Im Spanischen Bürgerkrieg erobern die Franco-Aufständischen die Stadt Gijón in Asturien.

1947: Eine Intervention von Innenminister Helmer namens der Bundesregierung beim sowjetischen Hochkommissar Generaloberst Kurassow gegen die Amtsenthebung österreichischer Polizeibeamter durch die Besatzungsmacht hat keinen Erfolg.

1952: Bei Wirbelstürmen in Indochina und auf den Philippinen kommen mehr als 1.000 Menschen ums Leben.

1957: In Thrazien (Thrakien) verunglückt der Orient-Express: Mehr als 80 Menschen kommen ums Leben.

1962: Jemenitischer Bürgerkrieg: Ägyptische Truppen gehen zur Unterstützung der Revolutionäre, die die Monarchie gestürzt haben, an Land.

1967: Ägyptische Schnellboote versenken im Roten Meer vor Port Said den israelischen Zerstörer "Eilat".

1982: Im Tschad wird der frühere Rebellenführer Hissène Habré nach dem Sturz von Goukouni Oueddei als neuer Staatspräsident vereidigt.

1992: Die FPÖ unter Jörg Haider fordert eine Verfassungsbestimmung, die festlegen soll, dass Österreich "kein Einwanderungsland" sei, und beschließt, ein Volksbegehren ("Ausländervolksbegehren") zu initiieren.



Geburtstage: Samuel Coleridge, engl. Dichter (1772-1834); Gustav Langenscheidt, dt. Sprachlehrer und Verleger (1832-1895); Alexander Lernet-Holenia, öst. Schriftsteller (1897-1976); Nikos Engonopoulos, griech. Schriftsteller (1907-1985); Sir George Solti, brit. Dirigent ungar. Herkunft (1912-1997); John "Dizzy" Gillespie, US-Jazzmusiker (1917-1993); Liliane Bettencourt, frz. Unternehmerin ("L'Oreal") (1922-2017); Mehdi Charef, alger.-frz. Filmregisseur (1942); Wolfgang Ketterle, dt. Physiker; Nobelpreis 2001 (1957).

Todestag: Ejnar Hertzsprung, dän. Astronom (1873-1967).

Namenstage: Ursula, Severin, Hilarion, Ottilie, Constanze, Clementine, Irmtraud, Cordula, Jakob, Matthäus.