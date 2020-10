Unter Mittwoch, 21. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1520: Der portugiesische Seefahrer Magellan (Fernão de Magalhães), seit 1517 im Dienst der spanischen Krone, entdeckt die Einfahrt in die nach ihm benannte, 600 Kilometer lange Straße zwischen Südamerika und Feuerland. (Am 28. November erreicht er den Stillen Ozean.)

1805: Der britische Admiral Lord Nelson besiegt in der entscheidenden Seeschlacht von Trafalgar (südlich von Cadiz) die französisch-spanische Flotte, wird aber dabei tödlich verwundet.

1915: Zwischen Paris und Arlington in Virginia (USA) wird das erste transatlantische Funktelefongespräch geführt.

1925: Erstmals zeigt der deutsche Maler Paul Klee seine Werke in einer Pariser Ausstellung.

1945: Durch eine von General Charles de Gaulle angeordnete Wahlrechtsänderung dürfen Frankreichs Frauen erstmals zu den Wahlurnen gehen. In der Konstituierenden Nationalversammlung stellen Sozialisten und Kommunisten die Mehrheit.

1970: Die Brücke über den Kleinen Belt, die Jütland und Fünen verbindet, wird eröffnet.

1985: Im Hamburg wird je ein Exemplar der blauen und roten Mauritius von einer US-Amerikanerin für umgerechnet rund zwölf Millionen Schilling ersteigert.

2000: Im Theater an der Wien wird erstmals der Nestroy-Theaterpreis vergeben.



Geburtstage: Jean Bart (Baert), frz. Seefahrer (1650-1702); Franz Moritz Graf Lacy, öst. Feldmarschall (1725-1801); Juraj Fándly, slowak. Theologe und Autor (1750-1811); Giuseppe Baini, ital. Kirchenmusiker (1775-1844); Alphonse de Lamartine, frz. Schriftsteller (1790-1869); Hermann Müller-Thurgau, schwz. Winzer (1850-1927); Egon Wellesz, öst. Komp. und Musikwiss. (1885-1974); Celia Cruz, kuban. Sängerin (1925-2003); Günther Feuerstein, öst. Architekt (1925); Manfred Mann, südafrikanischer Musiker (1940).

Todestage: Horatio Viscount Nelson, brit. Admiral (1758-1805); Grete Körber, öst. Schriftstellerin (1895-1950); Hans Asperger, öst. Kinderarzt (1906-1980); Lothar Olias, dt. Komponist (1913-1990); Maxene Andrews, US-Sängerin (1916-1995); Hannelore "Loki" Schmidt, dt. Naturschützerin; Ehefrau des Altkanzlers Helmut Schmidt (1919-2010).

Namenstage: Ursula, Severin, Hilarion, Ottilie, Constanze, Clementine, Irmtraud, Cordula, Jakob, Matthäus.

Quelle: SN