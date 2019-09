Unter Samstag, 21. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1529: Die Türken unter Sultan Suleiman II. beginnen mit der Belagerung Wiens (bis 15. Oktober).

1784: In Amerika erscheint die erste Tageszeitung, die nicht bald wieder eingeht: der "Pennsylvania Packet and General Adviser".

1799: Der Franzose Philippe Lebon aus Bruchay erhält als erster ein Patent auf ein Gasflammengerät, das eine Kombination zwischen einer Gasheizung und einer Gaslaterne darstellt.

1914: Die letzten deutschen Soldaten auf Deutsch-Neuguinea strecken die Waffen.

1919: Der Orientexpress nimmt wieder den regelmäßigen Verkehr zwischen Paris und Istanbul auf.

1924: Italiens König Viktor Emanuel II. eröffnet die erste Autostrada zwischen zwei Städten, die 48 km lange Strecke Mailand-Varese.

1939: Der rumänische Ministerpräsident Calinescu wird von der faschistischen Eisernen Garde ermordet.

1944: In Italien erobern die Briten Rimini. Im Zuge der Absetzbewegung aus Südosteuropa beenden die deutschen Truppen die Räumung des Peloponnes.

1949: Die Politische Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes beschließt in Peking die Gründung der Volksrepublik China, die am 1. Oktober von Mao Zedong (Mao Tse-tung), dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei, auf dem Tor des Himmlischen Friedens, dem südlichen Hauptportal des früheren Kaiserpalastes, feierlich proklamiert wird.

1959: Außenminister Bruno Kreisky bringt das Südtirol-Problem vor die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York.

1964: Die Mittelmeerinsel Malta, seit 1814 britische Kronkolonie, wird unabhängig. Der Commonwealth-Staat wird zehn Jahre später Republik.

1999: Schweres Erdbeben in Taiwan mit etwa 2.000 Toten.

1999: Ein New Yorker Berufungsgericht hebt nach fast zwei Jahren die Beschlagnahmung der Bilder von Egon Schiele, "Bildnis Wally" und "Tote Stadt III", aus der Sammlung Leopold auf.



Geburtstage: Hans Hartung, dt.-frz. Maler (1904-1989); Kwame Nkrumah, ghanaischer Präsident (1909-1972); Slam (Leroy Elliot) Stewart, US-Jazzmusiker (1914-1987); Hermann Buhl, öst. Alpinist (1924-1957); Leonard Cohen, kanad. Liedermacher und Schriftsteller (1934-2016); Susan Fleetwood, brit. Schauspielerin (1944-1995); Shinzo Abe, jap. Ministerpräsident (1954); Siddharta Kaul, Präs. v. SOS-Kinderdorf International (1954).

Todestage: Vergil, röm. Dichter (70-19 v. Chr.); Hans Backofen (Backoffen), dt. Bildhauer (um 1470-1519); Kokichi Mikimoto, japan. Perlmuschelzüchter (1858-1954); Chief Joseph, Häuptling der Nez Percé-Indianer in Nordamerika (um 1840-1904); Herbert Leupin, schwz. Grafiker, Erfinder der Milka-Kuh (1916-1999).

Namenstage: Matthäus, Jonas, Maura, Gerulf, Debora, Iphigenia, Lorenz, Markus, Castor.



Quelle: SN