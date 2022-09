21. September 1992: Spanien zieht nach fast drei Jahrhunderten die Wachen an der Grenze zum britischen Gibraltar ab

Unter Mittwoch, 21. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1792: Der französische Nationalkonvent schafft die erbliche Monarchie ab und proklamiert die Republik.

1802: Unter Napoleon Bonaparte annektiert Frankreich Piemont.

1907: In Deutsch-Südwestafrika wird ein Hottentotten-Aufstand mit äußerster Brutalität niedergeschlagen.

1947: In Frankfurt/Main beginnt die erste allgemeine Frankfurter Messe nach dem Kriege (bis 25. September). In Leipzig wird die Deutsche Bücherei mit 2.060.000 Bänden wieder eröffnet.

1957: Beim Untergang des deutschen Segelschulschiffes "Pamir" südwestlich der Azoren kommen 80 der 86 Besatzungsmitglieder ums Leben.

1982: In der Bundesrepublik Deutschland nominiert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ihren Vorsitzenden Helmut Kohl zum Kanzlerkandidaten.

1982: Nach der Ermordung seines Bruders Bechir wird der christliche Falange-Politiker Amin Gemayel zum libanesischen Staatspräsidenten gewählt.

1992: Spanien zieht nach fast drei Jahrhunderten die Wachen an der Grenze zum britischen Gibraltar ab.

1997: Der Formel 1-Zirkus kehrt nach Zeltweg zurück. Neben dem Sieger Jacques Villeneuve gehören auch die Veranstalter zu den Gewinnern.



Geburtstage: Girolamo Savonarola, florent. Dominikaner (1452-1498); Johann Peter Eckermann, dt. Schriftsteller, Vertrauter Goethes (1792-1854); István Graf Széchenyi, ung. Politiker (1792-1860); Henry Stimson, US-Politiker (1867-1950); Cesare Musatti, ital. Psychoanalytiker (1872-1989); György Sándor, US-Pianist (1912-2005); Egmont Foregger, ehem. öst. Justizminister (1922-2007); Michael Kehlman, öst. Filmregisseur (1927-2005); Dawn Addams, brit. Schauspielerin (1930/1927-1985); Stephen King, US-Schriftsteller (1947); Ethan Coen, US-Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor (1957); Faith Hill (eigtl. Audrey F. Perry), US-Country- und Pop-Sängerin (1967); Liam Gallagher, brit. Sänger (Oasis) (1972).

Todestage: Emanuel Schikander, öst. Schauspieler, Sänger, Regisseur (1751-1812); Sir Walter Scott, schott. Dichter (1771-1832); Haakon VII., König von Norwegen (1872-1957); Henry de Montherlant, frz. Schriftsteller (1896-1972); Liliane Bettencourt, Erbin des Kosmetikkonzerns L'Oréal (1922-2017); Jürgen Roland, dt. Regisseur (1925-2007).

Namenstage: Matthäus, Jonas, Maura, Gerulf, Debora, Iphigenia, Lorenz, Markus, Castor.