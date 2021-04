Unter Donnerstag, 22. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1161: Herzog Heinrich II. Jasomirgott beurkundet die Gründung der "Benediktinerabtei unserer Lieben Frau zu den Schotten" (Schottenstift). Er sichert in der Gründungsurkunde ausdrücklich zu, nur irische Mönche, sogenannte "Iroschotten", zu berufen.

1841: In Salzburg wird das Mozarteum als "Dom-Musikverein und Mozarteum" gegründet, später wurden die Institutionen getrennt.

1916: Uraufführung von "Die Troerinnen" von Franz Werfel nach der Tragödie des Euripides im Lessing-Theater Berlin.

1941: Hitlers kroatische Ustascha-Marionettenregierung bietet dem Herzog von Spoleto, Prinz Aimone von Savoyen, einem Neffen des italienischen Königs, unter dem Namen Tomislav II. die kroatische Krone an.

1946: In Berlin vereinigen sich Kommunisten und Sozialdemokraten der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands unter der Führung von Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Pieck wird 1949 erstes Staatsoberhaupt, Grotewohl erster Ministerpräsident der DDR.

1961: Fallschirmjäger der Fremdenlegion und andere Eliteeinheiten in Algerien erheben sich unter Führung der Generäle Challes, Zeller und Jouhaud gegen die französische Regierung. Staatspräsident Charles de Gaulle verhängt den Ausnahmezustand über ganz Frankreich. Am 26. April bricht der Putsch nach einer Wirtschaftsblockade zusammen.

1976: Der schwedische Regisseur Ingmar Bergman verlässt nach Auseinandersetzungen mit den Steuerbehörden Schweden und lässt sich zunächst in Westdeutschland nieder.

1996: Der tschetschenische Unabhängigkeitsführer General Dschochar Dudajew kommt bei einem russischen Angriff ums Leben.



Geburtstage: Isabella I., Königin von Kastilien und Aragon (1451-1504); Madame de Staël (Baronin Anne Louise Germaine de Staël, geb. Necker), frz./schwz. Schriftstellerin (1766-1817); Yehudi Menuhin, brit. Violinvirtuose (1916-1999); Harald Leipnitz, dt. Schauspieler (1926-2000); James Stirling, brit. Architekt (1926-1992); Hans-Dieter Kronzucker, dt. Journalist (1936); Glen Campbell, US-Country-Sänger (1936-2017); Werner Lüdi, schweiz. Jazz-Musiker (1936-2000); Jeffrey Dean Morgan, US-Schauspieler (1966); Amber Heard, US-Schauspielerin (1986).

Todestage: Miguel de Cervantes, span. Dichter (1547-1616); John Crome, brit. Maler (1768-1821); Jacques Chenevière, schweiz. Schriftstell. (1886-1976); Molly Keane, irische Schriftstellerin (1905-1996); Mircea Eliade, rumän. Schriftsteller/Phil. (1907-1986); Alida Valli, ital. Filmschauspielerin (1921-2006); Erma Bombeck, US-Schriftstellerin (1926-1996).

Namenstage: Wolfhelm, Cajus, Soter, Albrecht, Alfried, Leonidas, Alfred, Fred, Adalbert, Theodor.