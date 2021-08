Unter Sonntag, 22. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1861: Der chinesische Kaiser Xianfeng (Hsien-feng) stirbt in seiner Residenz in Jehol, sein vierjähriger Sohn Tongzhi (Tung-chih) wird zum neuen "Sohn des Himmels" proklamiert. Nach der Niederschlagung einer Palastrevolte übernehmen Kaiserinwitwe Ci'an (Tzu-an) und die Mutter des neuen Kaisers, die Ex-Konkubine Cixi (Tzu-hsi), gemeinsam die Regentschaft.

1886: Den Brüdern Max und Reinhard Mannesmann gelingt erstmals die Anwendung ihres neuartigen Walzverfahrens zur Herstellung nahtloser Rohre.

1916: In Deutschland werden Fleischmarken eingeführt.

1936: Das nazideutsche "Reichspropagandaministerium" genehmigt den Zusammenschluss "nichtarischer Christen" zum "Paulusbund", der mit etwa 80.000 Mitgliedern Kulturveranstaltungen christlicher Künstler jüdischer Abstammung organisieren will.

1961: Die DDR-Behörden führen für Westberliner, die über die seit 13. August abgeriegelte Grenze in den Ostteil der Stadt gelangen wollen, den Passierscheinzwang ein.

1961: Der deutsche Bundeskanzler Adenauer besucht für acht Stunden Berlin. An der Sektorengrenze fahren amerikanische und französische Panzer auf, am Brandenburger Tor geht eine britische Pak in Stellung.

1986: Bei einer Vulkankatastrophe am Nyos-See in Nordkamerun sterben mehr als 1800 Menschen durch giftige Gase, im Umkreis von rund 30 Quadratkilometern verenden Tausende von Tieren.

1991: Russlands Präsident Jelzin verkündet den jubelnden Moskauern das Scheitern des Putsches. UdSSR-Präsident Gorbatschow hebt den Ausnahmezustand auf und ernennt neue Minister.

1996: General Alexander Lebed, der russische Bevollmächtigte für Tschetschenien, verhindert einen Sturmangriff auf die von Rebellen eroberte Hauptstadt Grosny. Lebed unterzeichnet mit den Separatistenführern ein Waffenruhe-Abkommen.

2001: Offizieller Beginn der für 30 Tage anberaumten NATO-Operation "Essential Harvest", bei der es um das Einsammeln der Waffen albanischer Rebellen in Mazedonien geht.



Geburtstage: Georges de Scudéry, frz. Schriftsteller (1601-1667); Anna Katharina Schönkopf, dt. Freundin Goethes (1746-1810); Amalie Skram, norweg. Schriftstellerin (1846-1905); Jacques Lipchitz, frz.-US-amer. Bildhauer (1891-1973); Marc Bohan, frz. Modeschöpfer (1926); Petar Mladenow, bulgar. Politiker (1936-2000); Klaus-Peter Sattler, öst.-dt. Komponist (1941); Leiko Ikemura, jap.-schweiz. Malerin u. Bildhauerin (1951).

Todestage: Jan Neruda, tschech. Schriftsteller (1834-1891); Günther Birkenfeld, dt. Schriftsteller (1901-1966); Juscelino Kubitschek, bras. Politiker; Präsident 1956-61 (1902-1976); André Lanskoy, frz. Maler (1902-1976); Erwin Leiser, dt.-schwed. Filmregisseur (1923-1996); Vicco Graf von Bülow (Pseudonym Loriot), dt. Karikaturist, Autor (1923-2011); Glauber Rocha, bras. Filmregisseur (1938-1981).

Namenstage: Regina, Timotheus, Ewald, Siegfried, Matthias, Philibert, Anastasius.