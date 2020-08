Unter Samstag, 22. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1485: König Richard III. von England fällt in der Schlacht von Bosworth. Damit enden die sogenannten "Rosenkriege" zwischen den Häusern Lancaster (Wappen: rote Rose) und York (weiße Rose) um die englische Krone. Der neue König Heinrich VII. begründet die Tudor-Dynastie.

1910: Korea wird offiziell dem japanischen Reich einverleibt und bleibt bis 1945 Kolonie. Der koreanische Kaiser Kojong, der letzte Herrscher der Yi-Dynastie, wurde bereits 1907 entmachtet.

1915: Vor Tolmein erleiden die angreifenden Italiener schwere Verluste.

1920: Die ersten Salzburger Festspiele werden mit einer Aufführung von Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" vor dem Dom eröffnet. Die Idee Hofmannsthals, des Komponisten Richard Strauss und des Regisseurs Max Reinhardt, alljährlich Festspiele in der Mozart-Stadt zu veranstalten, trifft international auf großen Zuspruch.

1945: Der Rat der UNRRA (Hilfs- und Überstellungsverwaltung der Vereinten Nationen) beschließt in London, Österreich der UNRRA-Hilfe teilhaftig werden zu lassen. Bereits ab 24. August ist Österreich in das Hilfsprogramm einbezogen.

1945: Kaiser Haile Selassie I. von Äthiopien erneuert seinen Anspruch auf Eritrea, das im Jahr 1889 an Italien abgetreten werden musste.

1955: Der Italiener Walter Bonatti bewältigt im bis dahin größten alpinen Alleingang die Südwestsäule des Dru, Montenvers, die jetzt Bonattisäule genannt wird. Er braucht 126 Stunden und sieben Minuten sowie fünf Biwaks.

1980: Bei der Londoner Zeitung "The Times" gibt es den ersten Redakteursstreik in der 195-jährigen Geschichte des Blattes.

1980: Die US-Regierung gibt die Entwicklung eines Kampfflugzeugs bekannt, das mit elektronischer, optischer und Infrarottechnik nicht zu orten ist. Der "Stealth"-Langstreckenbomber wird mit einem Stückpreis von 850 Millionen Dollar das teuerste Rüstungsprojekt der USA.

1985: Der Übertritt des "Agentenjägers" Hansjoachim Tiedge in die DDR wird bekannt.

1990: Der Ex-Rennfahrer und nunmehrige Flugunternehmer Niki Lauda erhält die weltweite Linienkonzession für "Lauda Air" (n.a.A. 23.8.).

2010: Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft, Anas Schakfeh, sorgt für Diskussionen, nachdem er sich in einem APA-Interview eine Moschee mit Minarett in jeder Landeshauptstadt wünscht.



Geburtstage: Julius v. Blaas, öst. Maler (1845-1922); Paul Nipkow, dt. Fernsehpionier (1860-1940); Gorch Fock (eigtl. Johann Kinau), dt. Autor (1880-1916); Rudolf Beer, öst. Schauspieler, Regisseur u. Intendant (1885-1938); Váša Příhoda, tschech. Violonist (1900-1960); Wolfdietrich Schnurre, dt. Schriftsteller (1920-1989); Ray Bradbury, US-Schriftsteller (1920-2012); Denton A. Cooley, US-Herzchirurg (1920-2016); Hansgünther Heyme, dt. Schauspieldirektor (1935); Thomas Heise, dt. Dokumentarfilmer (1955); Daniel Rohr, schweiz. Schauspieler/Regisseur (1960).

Todestage: Richard III., König von England (1452-1485); Nikolaus Lenau (eigtl. Niembsch Edler v. Strehlenau), öst. Dichter (1802-1850); José Álvarez y Bougel, span. Bildhauer (1805-1830); Adolf Julius Merkl, öst. Jurist (1890-1970); Alfred Neubauer, dt. Autorennfahrer und Rennleiter der Mercedes-"Silberpfeile" (1891-1980); Hermann Hubert Knaus, öst. Gynäkologe (1892-1970); Jörg Schneider, schweiz. Schauspieler (1935-2015); Abulfaz Elchibey, aserbaidsch. Politiker (1938-2000); Nikolaus Lehnhoff, dt. Opernregisseur (1939-2015); Michel Montignac, frz. Ernährungsexperte (1944-2010).

Namenstage: Regina, Timotheus, Ewald, Siegfried, Matthias, Philibert, Anastasius.

Quelle: SN