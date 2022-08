22. August 1992: Mit Angriffen auf Asylwerber in Rostock beginnen die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Teilen Ostdeutschlands

Unter Montag, 22. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

392: Nach dem Tod des weströmischen Kaisers Valentinian II. ruft dessen General Arbogast den Rhetor Eugenius zum neuen Kaiser aus. Das führt zum neuerlichen Eingreifen des oströmischen Kaisers Theodosius I. im Westen.

1282: Konrad Poll (Pollo) wird in einer Urkunde des Wiener Rats als "Magister Civium" bezeichnet - erste urkundliche Nennung eines Wiener Bürgermeisters.

1642: Der siebenjährige englische Bürgerkrieg (English Civil War) zwischen den Anhängern von König Karl I. und jenen des Parlaments beginnt.

1707: Schwedens König Karl XII. bricht im Großen Nordischen Krieg zu einem Feldzug gegen Russland auf.

1717: Das österreichische Heer unter Prinz Eugen von Savoyen erobert Stadt und Festung Belgrad.

1777: Uraufführung der Oper "April Day" von Samuel Arnold im Little Theatre in London.

1812: Der als Araber getarnte Schweizer Jean Louis Burckhardt entdeckt die in Europa nur mehr gerüchteweise bekannte Felsenstadt Petra im heutigen Jordanien wieder. Petra war in der Antike die Hauptstadt des Reiches der Nabatäer. (Seit 1985 UNESCO-Weltkulturerbe).

1872: Die Port Augusta-Darwin-Telegraphenleitung in Australien wird fertiggestellt.

1902: Der Mechaniker und frühere Ford-Berater Henry M. Leland gründet die "Cadillac Automobile Company" in Detroit.

1917: Österreichisch-ungarische Truppen wehren besonders erbittert vorgetragene Angriffe der Italiener auf der Karsthochfläche ab.

1922: Der Chef der provisorischen Regierung des Freistaates Irland, Michael Collins, fällt in einem Feuergefecht mit den von Eamon de Valera angeführten Republikanern, die den Anglo-Irischen Vertrag ablehnen.

1932: Die British Broadcasting Corporation (BBC) beginnt mit einem regelmäßigen Fernsehprogramm.

1942: Für die Arbeitskräfte in den von Nazideutschland besetzten Gebieten wird die 54-Stunden-Woche angeordnet, Beschränkungen der Sonn- und Feiertagsarbeit werden aufgehoben.

1942: In Luzk in der Westukraine beginnen fünftägige Judenerschießungen mit 14.700 Opfern.

1942: Brasilien unter Präsident Getúlio Vargas erklärt Deutschland und Italien den Krieg, nachdem Unterseeboote der Achsenmächte sechs brasilianische Schiffe versenkt hatten.

1947: Das rumänische Parlament ratifiziert den Friedensvertrag mit den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs.

1947: Militärputsch in Ecuador: Präsident Velasco Ibarra wird durch Oberst Mancheno gestürzt, der eine Koalitionsregierung aus Liberalen und Sozialisten bildet.

1962: Mitglieder der rechtsextremen Untergrundorganisation OAS unter Führung von Oberstleutnant Jean Bastien-Thiry verüben ein Attentat auf den französischen Staatspräsidenten General Charles de Gaulle. Dessen Wagen wird in Petit-Clamart von mehreren MG-Schützen unter Feuer genommen. De Gaulle und seine Ehefrau bleiben unverletzt. Bastien-Thiry, ein fanatischer Gegner der Unabhängigkeit Algeriens, wird 1963 hingerichtet.

1967: Maoistische Rote Garden stürmen während der chinesischen "Kulturrevolution" die britische Botschaft in Peking und stecken das Gebäude in Brand.

1992: Für die hungernden Menschen in Somalia beginnt eine Luftbrücke zur Versorgung der Bevölkerung des ostafrikanischen Bürgerkriegslandes mit Nahrungsmitteln.

1992: Die Volksrepublik China und Südkorea vereinbaren die Aufnahme diplomatischer Beziehungen.

1992: Mit Angriffen auf Asylwerber in Rostock beginnen die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Teilen Ostdeutschlands. Mehrere Vietnamesen werden schwer verletzt.



Geburtstage: Friedrich II., der Sanftmütige, Kurfürst von Sachsen, Markgraf von Meißen (1412-1464); Josef Georg Hörl, Bürgermeister von Wien (1722-1806); Josef Strauss, öst. Komponist (1827-1870); Maximilian Bircher-Benner, schwz. Arzt und Ernährungstherapeut (1867-1939); Claude Debussy, frz. Komponist (1862-1918); Elisabeth Bergner, öst. Schauspielerin (1897-1986); Leni (eigtl. Helene Berta Amalie) Riefenstahl, dt. Schauspielerin, Filmregisseurin (NS-Propagandafilme), Fotografin und Schriftstellerin (1902-2003); Mac (eigtl. Heinz) Zimmermann, dt. Maler (1912-1995); John Lee Hooker, US-Bluesmusiker (1917-2001); Miloš Kopecký, tschech. Schauspieler (1922-1996); Wilfried Scheib, öst. Musikwissenschafter (1922-2009); Gerald Paul Carr, US-Astronaut (1932-2020); Elfriede Ramhapp, öst. Schauspielerin (1937); Uğur Mumcu, türk. Publizist (1942-1993).

Todestage: Karl Schindler, öst. Maler (1821-1842); Matthijs Maris, niedl. Maler (1839-1917); Gregory Pincus, US-Erfinder der Anti-Baby-Pille (1903-1967); John Abercrombie, US-Gitarrist und Bassist (1944-2017); Ernst Theo Richter, dt. Opernregisseur (1949-2002).

Namenstage: Regina, Timotheus, Ewald, Siegfried, Matthias, Philibert, Anastasius.