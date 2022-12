22. Dezember 1977: In Wien stirbt siebzigjährig der beliebte Schauspieler, Kabarettist und Komiker Ernst Waldbrunn

Unter Donnerstag, 22. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1522: Die Johanniter auf Rhodos kapitulieren vor den osmanischen Belagerern unter der Bedingung des freien Abzugs von der Insel.

1647: Die Kanarischen Inseln werden durch einen Wirbelsturm total verwüstet.

1807: Wegen der Kontinentalsperre in Europa, die mit der Gefahr der Beschlagnahmung von Schiffsladungen durch Großbritannien oder Frankreich verbunden ist, verbieten die USA mit dem "Embargo Act" den Handel und schließen die Häfen.

1837: Albert Lortzings Oper "Zar und Zimmermann" kommt in Leipzig zur Uraufführung.

1847: Der algerische Widerstandsführer Abd el-Kader ergibt sich der französischen Armee und wird nach Frankreich deportiert.

1887: In der Enzyklika "Officio sanctissimo" verlangt Papst Leo XIII. die Erhaltung der Konfessionsschulen und erteilt der "gemischten Schule" sowie jeglicher Teilnahme an "religionsgemeinschaftlichen Unterrichtsformen" eine Absage.

1907: In St. Petersburg wird der von Michail Fokin choreografierte "Sterbende Schwan" uraufgeführt. Das Ballett nach der Musik von Camille Saint-Saëns "Karneval der Tiere" macht die Tänzerin Anna Pawlowa weltberühmt.

1917: In Bern scheitern die deutsch-französischen Verhandlungen über einen Austausch von Kriegsgefangenen.

1922: Das belgische Parlament beschließt, dass die Vorlesungen an der Universität Gent in flämischer Sprache abgehalten werden.

1927: In Genf erhalten der Franzose Henri-Paul Nénot und der Schweizer Julien Flegenheimer den Auftrag zum Bau des Völkerbundpalastes ("Palais des Nations").

1932: In Stuttgart wird der Film "Der Rebell" von und mit Luis Trenker uraufgeführt.

1937: Der Lincoln-Tunnel zwischen Manhattan und New Jersey wird für den Verkehr freigegeben.

1942: In Deutschland beginnen die ersten Massenhinrichtungen kommunistischer Widerstandskämpfer (Gestapo-Bezeichnung: "Rote Kapelle"). Zu den in Berlin-Plötzensee Gehenkten gehören die hohen Ministerialbeamten Arvid Harnack und Harro Schulze-Boysen. In Berlin waren über hundert Mitglieder der Widerstandsgruppe verhaftet worden.

1947: Ein amerikanisches Militärgericht verurteilt den deutschen Großindustriellen Friedrich Flick wegen Teilnahme an der Plünderung besetzter Länder zu einer siebenjährigen Haftstrafe.

1977: In Wien stirbt siebzigjährig der beliebte Schauspieler, Kabarettist und Komiker Ernst Waldbrunn. Er war vor allem am Theater in der Josefstadt und im Kabarett Simpl tätig.

1992: Eine Gruftöffnung am Friedhof des Stiftes Heiligenkreuz bestätigt den Diebstahl der sterblichen Überreste von Mary Freiin von Vetsera, der Geliebten des Kronprinzen Rudolf. Der Sarg wurde nach einer privaten Anzeige bei einer Spedition in Wien sichergestellt.

1997: Die wegen Hochverrats und Menschenrechtsverstößen verurteilten südkoreanischen Ex-Machthaber General Chun Doo-hwan und Roh Tae-woo werden nach einem Gnadenerlass aus der Haft entlassen.

2002: Janez Drnovšek, ehemaliges Staatsoberhaupt Jugoslawiens, wird Präsident Sloweniens.

2007: Der frühere britische Premierminister Tony Blair vollzieht seinen bereits seit Jahren erwarteten Übertritt von der anglikanischen Kirche zum Katholizismus. Damit nimmt er die Religion seiner Ehefrau Cherie und seiner vier Kinder an.



Geburtstage: Charles-Joseph Lebouc, frz. Cellist (1822-1893); Joseph Maria Olbrich, öst. Architekt (1867-1908); Srinivasa Ramanujan, ind. Mathematiker (1887-1920); Max Hansen, dt. Filmschauspieler (1897-1961); Paul Schlack, dt. Chemiker (Perlon) (1897-1987); Peggy Ashcroft, brit. Schauspielerin (1907-1991); Lady Bird Johnson (eigtl. Claudia Alta Taylor), First Lady der USA (1912-2007); Peter Lorenz, dt. Politiker (1922-1987); Renate Welsh, öst. Schriftstellerin (1937); Porfirio Lobo Sosa, hondur. Politiker; 2010-2014 Staatspräsident (1947); Ralph Fiennes, brit. Schauspieler (1962); Vanessa Paradis, frz. Schauspielerin und Sängerin; Ex-Lebenspartnerin von Johnny Depp (1972).

Todestage: Richard von Krafft-Ebing, dt. Psychiater (1840-1902); Frank Thiess, dt. Schriftsteller (1890-1977); Johann Nepomuk David, öst. Komponist (1895-1977); Ernst Waldbrunn, öst. Schauspieler und Kabarettist (1907-1977); Julien Gracq, frz. Schriftsteller (1910-2007); Gerhard Andlinger, austro-amerikan. Milliardär (1931-2017); Joe Strummer, brit. Musiker (The Clash) (1952-2002).

Namenstage: Jutta, Marian, Flavian, Berta, Xaveria, Franziska, Judith.