Unter Sonntag, 22. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1789: Mit der Einführung des Zensuswahlsystems schaltet die französische Verfassungsgebende Nationalversammlung die radikalen Sansculotten aus, die sich im Klub der Jakobiner sammeln.

1849: Der russische Dichter Fjodor Dostojewski wird wegen seiner Zugehörigkeit zum revolutionär-sozialistischen Petraschewski-Kreis zum Tode verurteilt. Wenige Minuten vor der Hinrichtung wandelt Zar Nikolaus I. das Urteil in vier Jahre Verbannung nach Sibirien um.

1894: Der französische Hauptmann Alfred Dreyfus wird nach einem regelwidrigen Militärgerichtsverfahren in Paris wegen angeblichen Landesverrats zugunsten Deutschlands zu lebenslanger Deportation auf die Teufelsinsel vor Französisch-Guyana verurteilt.

1939: In Deutschland kostet der Zusammenstoß zweier D-Züge bei Genthin 186 Menschen das Leben.

1969: In Winterthur werden die arabischen Terroristen, die am 18. Februar auf dem Zürcher Flughafen eine El-Al-Maschine angegriffen hatten, zu je zwölf Jahren Haft verurteilt.

1984: Der maltesische Ministerpräsident Dom Mintoff tritt nach 13-jähriger Amtszeit zurück.

1989: Der rumänische Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu wird gestürzt und einen Tag später auf der Flucht zusammen mit seiner Frau Elena verhaftet. Eine "Nationale Rettungsfront" unter dem ehemaligen ZK-Sekretär Ion Iliescu übernimmt die Führung des Umsturzes.

1989: In Berlin wird im Beisein der Regierungschefs Helmut Kohl (BRD) und Hans Modrow (DDR) der Grenzübergang am Brandenburger Tor nach 28 Jahren wieder geöffnet.

1994: Der reguläre Passagierverkehr mit Zügen für Pkw und Motorräder durch den Eurotunnel wird aufgenommen.

1994: Der unter Korruptionsverdacht stehende italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi reicht seine Demission ein.



Geburtstage: Jean Racine, frz. Dramatiker (1639-1699); Hermann Samuel Reimarus, dt. Philosoph (1694-1768); Christian Rohlfs, dt. Maler (1849-1938); Franz Schmidt, öst. Komponist/Cellist (1874-1939); Gustav Gründgens, dt. Schausp./Regisseur (1899-1963); Hugo Loetscher, schweiz. Schriftsteller (1929-2009); Maurice Gibb, brit. Popsänger (Bee Gees) (1949-2003); Robin Gibb, brit. Popsänger (Bee Gees) (1949-2012); Christian Hoffmann, öst. Skilangläufer (1974).

Todestage: Ma Rainey, US-Blues-Sängerin (1886-1939); Josef von Sternberg, öst./US-Filmregisseur (1894-1969); Darryl Zanuck, US-Filmproduzent (1902-1979); Samuel Beckett, irischer Schriftst./Dramat., Nobelpreis 1969 (1906-1989); Theodor Piffl-Percevic, öst. Politiker (1911-1994); Joe Cocker, brit. Rockmusiker (1944-2014).

Namenstage: Jutta, Marian, Flavian, Berta, Xaveria, Franziska, Judith.

