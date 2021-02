Unter Montag, 22. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1371: Robert Stuart, der Neffe des letzten schottischen Königs aus dem Hause Bruce, erlangt als Robert II. die schottische Krone und begründet die Dynastie Stuart, die bis 1688 alle Könige von Schottland und 1603-88 auch die von England stellt.

1876: Gründung der Johns Hopkins University in Baltimore.

1921: Der persische General Reza Khan, der spätere Schah und Begründer der Pahlevi-Dynastie, errichtet in Teheran eine Militärdiktatur.

1986: Verteidigungsminister Enrile und der stellvertretende Armeechef Ramos sagen sich vom philippinischen Diktator Marcos los und verschanzen sich im Ministerium.

1991: Golfkrieg: Iraks Außenminister Tarik Aziz akzeptiert in Moskau einen Acht-Punkte-Plan, der den bedingungslosen Abzug aus Kuwait vorsieht. Die USA stellen dem Irak ein Ultimatum für den Abzug bis zum nächsten Tag, was das Scheitern der sowjetischen Initiative bedeutet.

1996: Staatspräsident Jacques Chirac kündigt eine Militärreform an, die ab 2002 zu einem Verzicht auf die in Frankreich seit 1893 bestehende Wehrpflicht führen soll.

2006: Schauplatz einer wilden Schweinejagd ist Unterkärnten. Nach einem Unfall mit einem Tiertransporter brechen rund 30 der insgesamt 80 Borstentiere aus. Das lautstarke Gequieke ist in ganz Lavamünd zu vernehmen. Die Ausreißer können erst nach einigen Stunden eingefangen werden und müssen wie geplant den Weg zum Schlachthof antreten.

2006: Ein Anschlag auf eines der wichtigsten schiitischen Heiligtümer im Irak löst schwere Unruhen aus. Extremisten platzieren einen Sprengsatz in der berühmten Askariya-Moschee in Samarra. In den folgenden Tagen werden über hundert Menschen getötet.

2011: Ein schweres Erdbeben erschüttert die Stadt Christchurch. 181 Menschen kommen ums Leben, Hunderte Häuser werden beschädigt oder stürzen ein. Bereits am 4. September 2010 wurde die Stadt von einem Erdbeben erschüttert.



Geburtstage: Hugo Ball, dt. Dramatiker/Dadaist (1886-1927); Hilda Frances Margaret Prescott, brit. Schriftstellerin (1896-1972); Paul van Ostaijen, fläm. Dichter (1896-1928); Edmund von Borck, dt. Komponist (1906-1944); Giulietta Masina, ital. Schauspielerin (1921-1994); Jean Bedel Bokassa, zentralafrik. Politiker; 1966-1977 Staatspräsident, 1977-1979 Kaiser des Zentralafrikanischen Kaiserreichs (1921-1996); John Bishop, US-Mikrobiologe (1936).

Todestage: Guillaume Coustou d. Ä., frz. Bildhauer (1677-1746); Adam Ferguson, schott. Philosoph (1723-1816); Paul Leautaud, frz. Schriftsteller (1872-1956); Hilde Domin, dt. Schriftstellerin (1912-2006); Ladislav Fialka, tschech. Pantomime (1931-1991); Gudrun Embacher, öst. Schriftstellerin (1931-2001).

Namenstage: Margareta, Robert, Johanna, Isabella, Elisabeth, Marhold.