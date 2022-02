Unter Dienstag, 22. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1857: Weil beim Fleischhauer Moser im Gasthof "Zum Ewigen Licht" die dünnen Därme ausgegangen sind, verwendet er dickere für das vorbereitete Kalbsbrat - und kreiert damit ungewollt die "Münchner Weißwurst".

1912: Die in Kopenhagen gebaute "AB Selandia", das erste dieselgetriebene Hochsee-Passagierschiff, läuft zu seiner Jungfernfahrt nach Bangkok aus.

1937: Anlässlich des offiziellen Besuches des deutschen Außenministers Konstantin von Neurath in Wien, wird Bundeskanzler Kurt Schuschnigg zur Legalisierung der NSDAP und zur Einbindung der Nationalsozialisten in die Regierung aufgefordert. Im Zuge des Besuchs gibt es organisierte, nationalsozialistische Kundgebungen in Wien.

1972: Erste Entführung eines deutschen Verkehrsflugzeugs: Die Piloten einer Lufthansa-Maschine mit 173 Passagieren werden von fünf Palästinensern gezwungen, nach Aden im Südjemen zu fliegen. Am 24. Februar wird die Boeing-747 nach Zahlung von fünf Millionen Dollar Lösegeld durch die deutsche Bundesregierung freigegeben.

2002: Im Südosten von Angola wird der Führer der UNITA-Rebellen, Jonas Savimbi, erschossen.



Geburtstage: George Washington, 1. US-Präsident (1732-1799); Heinrich Hertz, dt. Physiker (1857-1894); Robert Baden-Powell, brit. Begründer der Pfadfinderbewegung (1857-1894); Otto Leichter, öst. Sozialist, Journalist und Autor (1897-1973); Friedrich Wilhelm Straßmann, dt. Chemiker (1902-1980); Herma Szabó, öst. Eiskunstläuferin (1902-1986); Rex Stewart, US-Jazzmusiker (1907-1967); Andre Asriel, öst.-dt.Komponist (1922-2019); Edward M. Kennedy, US-Politiker (1932-2009); Alf Poier, öst. Musiker, Kabarettist, Entertainer und Maler (1967); Michael Chang, ehem. US-Tennisspieler (1972); Rolando Villazón, mexikan.-frz. Opernsänger (1972).

Todestage: Petrus Damiani, ital. Kirchenlehrer (um 1007-1072); Amerigo Vespucci, ital. Seefahrer (1451-1512); Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen, gen. "Lügenbaron", dt. Offizier (1720-1797); Franz Xaver Freiherr von Pillersdorf, öst. Staatsmann; 1842-1848 Hofkanzler, 1848 Minister des Inneren und Ministerpräsident (1786-1862); Ernst Wilhelm Eschmann, dt. Schriftsteller (1904-1987); Chuck Jones, US-Trickzeichner, Vater von "Bugs Bunny" (1912-2002); Fritz Erler, dt. Politiker (1913-1967); Leopold Guggenberger, öst. Politiker (1918-2017); Fritz König, dt. Künstler (1924-2017); Andy Warhol (eigtl. Andrew Warhola), US-Pop-Art-Künstler, Maler, Grafiker, Fotograf, Filmautor und Filmproduzent (1927-1987); Barbara Valentin, öst. Schauspielerin (1940-2002).

Namenstage: Margareta, Robert, Johanna, Isabella, Elisabeth, Marhold.