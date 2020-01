Unter Mittwoch, 22. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1655: Oliver Cromwell löst das britische Parlament auf.

1905: "Blutsonntag" von St. Petersburg: Bei einer friedlichen Demonstration vor dem Winterpalais mit 30.000 Teilnehmern werden etwa tausend russische Arbeiter von kaiserlichen Truppen niedergeschossen. Ziel der mit brutaler Gewalt aufgelösten Kundgebung war die Übergabe einer Bittschrift an Zar Nikolaus II.

1920: Die niederländische Regierung lehnt es ab, den geflüchteten deutschen Ex-Kaiser Wilhelm II. wegen Kriegsverbrechen an die Alliierten auszuliefern.

1940: Das erste deutsche Verkehrsflugzeug, das die reguläre Verbindung Berlin-Moskau von deutscher Seite eröffnet, landet auf dem Moskauer Flughafen.

1940: Der Eisstoß auf der Donau erreicht Wien.

1945: Sowjetische Truppen erreichen bei Breslau die Oder. Nach der Bergung der Gebeine Hindenburgs wird das "Reichsehrenmal" Tannenberg von abziehenden deutschen Soldaten gesprengt.

1960: Italien bringt im Europarat das Südtirol-Problem zur Sprache.

1960: Das bis dahin schwerste Grubenunglück Südafrikas fordert bei Coalbrook 440 Menschenleben.

1970: Das bis dahin größte Düsen-Verkehrsflugzeug der Welt, die "Boeing 747" (Jumbo Jet) der Boeing Company, nimmt den regelmäßigen Flugdienst über den Nordatlantik auf.

1980: In Moskau wird der Bürgerrechtler Andrej Sacharow festgenommen und nach Gorki verbannt.

1990: Der "Runde Tisch" in der DDR einigt sich auf ein Mehrheitswahlrecht mit festen Listen und ohne Sperrklauseln.



Geburtstage: Iwan III., der Große, Großfürst v. Moskau (1440-1505); André-Marie Ampère, frz. Physiker/Math. (1775-1836); Theodor Georg Ritter von Karajan, öst. Germanist, Historiker und Politiker; 1866-1869 Präsident der Akademie der Wissenschaften (1810-1873); Franz Salmhofer, öst. Operndir./Komp. (1900-1975); Heinrich Albertz, dt. Theologe/Polit. (1915-1993); Hildegard Goss-Mayr, öst. Friedensaktivistin und Schriftstellerin (1930); Kiki Kogelnik, öst. Malerin und Pop-Art-Künstlerin (1935-1997); John Hurt, brit. Schauspieler (1940-2017); Karin Anselm, dt. Schauspielerin (1940); Christoph Schönborn, öst. Kardinal (1945); Michael Hutchence, austral. Sänger (INXS) (1960-1997); Diane Lane, US-Schauspielerin (1965).

Todestage: Else Lasker-Schüler, dt. Dichterin (1869-1945); Alfred Wolfenstein, dt. Schriftsteller (1888-1945); Rose Fitzgerald Kennedy, US-Präsidentenmutter (1890-1995); Ludwig Bernauer, öst. Komp./Sänger/Kabarettist (1899-1945); Helmut Krausnick, dt. Historiker (1905-1990).

Namenstage: Vinzenz, Elisabeth, Anastasius, Walter, Dietlinde, Gaudenz, Dominikus, Irene, Timotheus.

