Unter Donnerstag, 22. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1711: Zar Peter der Große wird mit seinem Heer am Pruth von den Türken eingeschlossen und kann sich nur durch Bestechung und die Rückgabe Asows freikaufen.

1906: Durch kaiserlichen Ukas von Zar Nikolaus II. wird die erste Reichsduma (Parlament) in Russland wegen ihrer radikalen Richtung aufgelöst.

1936: Hitler-Deutschland sagt den Franco-Aufständischen Unterstützung im Spanischen Bürgerkrieg zu.

1941: Die deutsche Luftwaffe greift erstmals Moskau an.

1941: Wie vorher in Serbien und Montenegro beginnt in Slowenien der Kampf der Tito-Partisanen gegen die deutsche Besatzungsmacht.

1946: In New York gründen Vertreter von 61 Staaten die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

1981: Der türkische Papst-Attentäter Ali Ağca wird in Rom zu lebenslanger Haft verurteilt.

1986: Das britische Unterhaus schafft mit knapper Mehrheit die Prügelstrafen an Schulen ab.

1986: Aus Protest gegen das Treffen des israelischen Premiers Peres mit König Hassan II. von Marokko bricht Syrien die Beziehungen zu Rabat ab.

1986: Die ehemalige Bhagwan-Vertraute "Ma Anand" Sheela wird in Portland/Oregon wegen Vergehen in der Exkommune zu neun Jahren Haft verurteilt.

2011: Der 32-jährige Norweger Anders Behring Breivik ermordet auf der Insel Utøya 69 Teilnehmer eines sozialdemokratischen Jugendlagers. Kurz zuvor kamen durch eine von ihm im Osloer Regierungsviertel platzierte Autobombe acht Menschen ums Leben. Breiviks "Motiv": "Rettung Europas vor dem Kulturmarxismus und der Islamisierung".

2011: Nach den Internetseiten diverser Parteien haben Hacker diesmal die Homepage der GIS (Gebühren Info Service) gehackt und zahlreiche Kundendaten heruntergeladen. Zur Tat bekennt sich die Gruppe Anonymous, die in weiterer Folge unter anderem Daten von Polizisten und Versicherten der Tiroler GKK stiehlt.



Geburtstage: Michail Feodorowitsch, Zar von Russland (1596-1645); Anthony Ashley Cooper, brit. Staatsmann (1621-1683); Ludwig Heinrich Jungnickel, öst. Maler/Grafiker (1881-1965); Hans Pemmer, öst. Heimatforscher (1886-1972); David Rokeah, israel. Lyriker (1916-1985); Bryan Forbes, brit. Filmregisseur (1926-2013); George Clinton, US-amer. Funk-Musiker (1941); Erwin Keusch, schweiz. Filmemacher (1946); Danny Glover, US-Schauspieler (1946); Mireille Mathieu, frz. Chansonette (1946); Petre Roman, rum. Politiker (1946); Richard Bennett, US-Gitarrist (1951).

Todestage: Karl VII., König von Frankreich (1403-1461); Josef Kaulich, öst. Komponist (1827-1901); Peter Ludwig, dt. Fabrikant/Kunstsammler (1925-1996); Herbert Walther, dt. Physiker (1935-2006).

Namenstage: Maria Magdalena, Verena, Magdalena, Einhard, Marlene, Josef, Eberhard.