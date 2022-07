22. Juli 1972: Österreich unterzeichnet in Brüssel vier Abkommen über den Freihandel mit den europäischen Gemeinschaften

Unter Freitag, 22. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1227: König Waldemar II. von Dänemark wird in der Schlacht bei Bornhöved von den deutschen Fürsten geschlagen und muss Holstein aufgeben.

1812: Britische Truppen unter dem Herzog von Wellington besiegen in den Napoleonischen Kriegen auf der Iberischen Halbinsel bei Salamanca die Franzosen unter dem Befehl von Marschall Auguste Marmont, Herzog von Ragusa, dem eine Kugel den rechten Arm zerschmettert.

1932: In England nimmt der Fernsehdienst der BBC mit vier Halbstundenprogrammen pro Woche den regelmäßigen Sendebetrieb auf.

1952: Die Verfügung über die Einschränkung des Fleischkonsums in Österreich (zwei fleischlose Tage pro Woche) wird aufgehoben.

1962: Erstmals seit 1959 kommt es zu Kämpfen an der indisch-chinesischen Grenze.

1972: Österreich unterzeichnet in Brüssel vier Abkommen über den Freihandel mit den europäischen Gemeinschaften.

1977: Die sogenannte "Viererbande", der die Mao-Witwe Jiang Qing und drei hohe Parteifunktionäre angehören, wird aus der Kommunistischen Partei Chinas ausgeschlossen.

1987: Der sowjetische Regierungschef Gorbatschow bietet eine weltweite Doppel-Null-Lösung mit der Verschrottung auch der in Asien stationierten Mittelstreckenwaffen an.

1987: Die UdSSR schießt das Raumschiff "Sojus TM-3" in den Weltraum, an Bord ist neben zwei sowjetischen Kosmonauten auch der Syrer Achmed Faris.

1987: Als erster Läufer der Welt bleibt der Marokkaner Saïd Aouita über 5.000 Meter mit der Zeit von 12:58:35 unter 13 Minuten.

2012: Kremlchef Wladimir Putin hat Russlands Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation (WTO) mehr als 18 Jahre nach dem Aufnahmeantrag mit seiner Unterschrift besiegelt.



Geburtstage: Karl Helfferich, dt. Politiker (1872-1924); Edward Hopper, US-Maler (1882-1967); Gustav Hertz, dt. Kernphysiker; Nobelpreis 1925 (1887-1975); Oscar de la Renta, dominikan. Modeschöpfer (1932-2014); Marianne Nentwich, öst. Schauspielerin (1942); Peter Habeler, öst. Extremalpinist (1942); Danny Glover, US-Schauspieler (1947); Donald "Don" Henley, US-Rockmusiker; "The Eagles" (1947); Albert Brooks, US-Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur (1947); Selena Marie Gomez, US-Schauspielerin und Sängerin (1992).

Todestage: Francesco Botticini, ital. Maler (1446-1497); Napoleon (II.), Herzog von Reichstadt (1811-1832); Karl Tschuppik, öst. Journalist, Feuilletonist und Publizist (1876-1937); Carl Sandburg, US-Lyriker (1878-1967); Lajos Kassák, ungar. Schriftsteller (1887-1967); Ulrich Mühe, dt. Schauspieler (1953-2007); Ernst Ottensamer, öst. Klarinettist; Mitglied der Wiener Philharmoniker (1955-2017).

Namenstage: Maria Magdalena, Verena, Magdalena, Einhard, Marlene, Josef, Eberhard.