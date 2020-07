Unter Mittwoch, 22. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1515: Im Wiener Stephansdom findet eine habsburgisch-jagiellonische Doppelhochzeit statt: Die Enkelkinder von Kaiser Maximilian, Ferdinand und Maria, werden mit den Kindern des Königs Wladislaw von Ungarn und Böhmen, Anna und Ludwig, getraut. Damit wurde die Grundlage für die habsburgischen Erbansprüche auf die ungarische Stephanskrone und die böhmische Wenzelskrone geschaffen.

1700: In Wien kommt es unter der Herrschaft von Kaiser Leopold I. zu schweren Übergriffen gegen Juden.

1940: Der britische Außenminister Lord Halifax weist offiziell Hitlers "Friedensangebot" vom 19. Juli zurück.

1945: In Paris beginnt der Hochverratsprozess gegen Marschall Philippe Pétain, den Chef des 1940 nach der französischen Niederlage gegen Nazideutschland errichteten Vichy-Regimes. Die Todesstrafe wird in lebenslange Festungshaft umgewandelt.

1950: Die Rückkehr von König Leopold III. löst in Belgien Unruhen und Proteste aus. Der Monarch, dessen Verhalten nach dem deutschen Überfall 1940 von der Mehrheit der Bevölkerung missbilligt wurde, muss am 1. August zugunsten seines älteren Sohnes Baudouin abdanken.

1985: Bei Anschlägen auf eine Synagoge und ein amerikanisches Flugbüro in Kopenhagen werden 27 Menschen verletzt.

1990: Die DDR-Volkskammer beschließt ein Verfassungsgesetz zur Wiederherstellung von Bundesländern auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik. Die Länder waren bei der Verwaltungsreform 1952 abgeschafft und durch Bezirke ersetzt worden.

1995: Kroatien und Bosnien schließen ein Abkommen über militärische Kooperation und gemeinsame Verteidigung gegen die Serben.



Geburtstage: Carl von Hornbostel, öst. Ingenieur (1825-1913); Rose Kennedy, Mutter v. Präsident J. F. Kennedy (1890-1995); Hans Rosbaud, öst. Dirigent (1895-1962); Vera Tschechowa, dt. Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin (1940); William Dafoe, US-amer. Schauspieler (1955).

Todestage: Vicente López Portaña, span. Maler (1772-1850); Fritz Kortner, öst. Schauspieler und Regisseur (1892-1970); Claude Sautet, franz. Filmregisseur, Autor (1924-2000); Carmen Martín Gaite, span. Schriftstellerin (1925-2000).

Namenstage: Maria Magdalena, Verena, Magdalena, Einhard, Marlene, Josef, Eberhard.

Quelle: SN