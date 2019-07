Unter Montag, 22. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1634: Der Oberbefehlshaber der katholischen Liga, Johann Reichsgraf von Aldringen, fällt in der Schlacht von Landshut.

1934: FBI-Agenten erschießen in Chicago den als "Staatsfeind Nummer eins" gesuchten Gangster John Dillinger.

1944: Die Konferenz von Bretton Woods, auf der am 1. Juli die Gründung der Weltbank und des Weltwährungsfonds beschlossen wurde, wird beendet.

1944: Das Polnische Nationalkomitee ruft in Cholm zum Kampf für die Rückkehr Pommerns, Oberschlesiens, Ostpreußens und der Gebiete bis zur Oder an Polen auf.

1969: Der spanische Diktator Franco schlägt Prinz Juan Carlos von Bourbon, Enkel des letzten Königs Alfons XIII., als seinen Nachfolger vor.

1974: Das UNO-Oberkommando auf Zypern gibt den Waffenstillstand zwischen griechischen und türkischen Invasionstruppen bekannt.

1984: In Budapest beginnt - erstmals in einem kommunistischen Land - eine Vollversammlung des Lutherischen Weltbunds.

1994: Der Komet Shoemaker-Levy 9 existiert nicht mehr: Der letzte von 24 Trümmern explodiert in der Jupiter-Atmosphäre.

1994: Genf wird Sitz der neuen Welthandelsorganisation.

1999: Die Kultbewegung Falun Gong wird wegen illegaler Aktivitäten verboten.

2009: Zu einem nicht alltäglichen Einsatz rückt die Feuerwehr Baden aus: Sie muss einen Jugendlichen befreien, der auf dem Bahnhof in einem Gepäckschließfach eingesperrt ist. Der 17-Jährige wollte wissen, ob er hinein passt, was offensichtlich funktionierte. Einmal drinnen, litt er jedoch unter Platzangst und Atemnot.



Geburtstage: Friedrich Wilhelm Bessel, dt. Astronom (1784-1846); Heinrich Proch, öst. Komponist (1809-1878); Oskar Maria Graf, dt. Schriftst. (1894-1967); Peter Igelhoff, öst. Komponist (1904-1978); Otto Rombach, dt. Schriftst. (1904-1984); Charles Regnier, dt. Schausp./Regisseur (1914-2001); Hans Tuppy, öst. Politiker/Biochemiker (1924); Junior Cook, US-Jazzmusiker (1934-1992); Franka Potente, dt. Schausp. (1974).

Todestage: Johann von Aldringen, kaiserl. Feldmarschall im Dreißigjährigen Krieg (1588-1634); Detlev von Liliencron, dt. Dichter (1844-1909); Paul Eipper, dt. Tierschriftst. (1891-1964); Gerda Scheyrer, öst. Kammersängerin (1923-1999); Martti Talvela, finn. Opernsänger (1935-1989).

Namenstage: Maria Magdalena, Verena, Magdalena, Einhard, Marlene, Josef, Eberhard.

Quelle: SN