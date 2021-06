Unter Dienstag, 22. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1176: Bei Myriokephalon fügen die Seldschuken den byzantinischen Truppen eine Niederlage zu.

1476: In der Schlacht bei Murten bereiten die Eidgenossen dem Burgunderheer Karls des Kühnen eine vernichtende Niederlage.

1911: König Georg V. von England und Königin Mary werden in der Westminster-Abtei gekrönt.

1916: Bei einem französischen Luftangriff auf Karlsruhe sterben 275 Menschen.

1941: Der deutsche Angriff auf die Sowjetunion beginnt ("Unternehmen Barbarossa").

1981: Im Iran wird Abolhassan Bani-Sadr als Staatsoberhaupt abgesetzt, er entzieht sich der Verhaftung und flüchtet am 29. Juli mit einer Luftwaffenmaschine nach Frankreich.

1986: In Spanien behaupten die Sozialisten unter Ministerpräsident Felipe González trotz Verlusten die absolute Mehrheit.

1991: Mit Unterstützung der SPÖ wird Christof Zernatto (ÖVP) zum Landeshauptmann von Kärnten gewählt. Sein Vorgänger Jörg Haider (FPÖ) hatte mit dem Ausspruch von der "ordentlichen Beschäftigungspolitik im Dritten Reich" eine Welle der Empörung im In- und Ausland hervorgerufen.

2006: Salzburg ist offizieller Kandidat für die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2014. Das verkündet der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), der Belgier Jacques Rogge, in Lausanne. Die Konkurrenten Salzburgs sind Pyeongchang (Südkorea) und Sotschi (Russland). Die Spiele werden am 4. Juli 2007 bei der IOC-Vollversammlung in Guatemala vergeben.

2006: Mit zwei Toren im WM-Vorrundenspiel gegen Japan egalisiert der Brasilianer Ronaldo den 32 Jahre alten "ewigen" Torschützenrekord von Gerd Müller: 15 Tore in 19 Spielen bei 3 Weltmeisterschaften.

2011: Egon Schieles Ölbild "Häuser mit bunter Wäsche" aus der Sammlung des Wiener Leopold Museums erzielt mit 27,6 Millionen Euro einen neuen Kunstmarkt-Rekord für ein Werk des österreichischen Künstlers.



Geburtstage: Billy Wilder, öst.-US-Filmregisseur (1906-2002); Tadeusz Konwicki, poln. Schriftsteller/Filmregisseur (1926-2015); Bernard Lacoste, frz. Modeschöpfer und Unternehmer (1931-2006); Kris Kristofferson, US-Sänger und Schauspieler (1936); August Walla, öst. Maler; Art-Brut-Künstler (1936-2001); Sissy Löwinger, öst. Schauspielerin (1941-2011); Johannes Ditz, öst. Politiker (ÖVP) (1951); Jimmy Somerville, brit. Popsänger (1961); Emmanuelle Seigner, frz. Schauspielerin (1966).

Todestage: Hermann Suter, schweiz. Komponist/Dirigent (1870-1926); Moritz Schlick, dt. Philosoph (1882-1936); Hans Rothfels, dt. Historiker (1891-1976); Friedrich Michael, dt. Schriftst./Verleger (1892-1986).

Namenstage: Thomas, Paulinus, John F., Achatius, Eberhard, Wilhelm, Rotraud, Innozenz, Christine, Sieglinde.