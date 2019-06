Unter Samstag, 22. Juni ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1919: Die Deutsche Nationalversammlung billigt unter Vorbehalten mit 237 gegen 138 Stimmen die Unterzeichnung des Versailler Vertrages. Die Alliierten lehnen sofort jede Änderung ab.

1939: Gegen syrischen Protest tritt Frankreich als Mandatsmacht den einstigen Sandschak von Alexandrette (Iskenderun) an die Türkei ab.

1939: Übernahme der Hofreitschule durch die Deutsche Wehrmacht. Die Leitung der Schule hat Oberst Alois Podhajsky inne, der auch den alten Namen "Spanische Hofreitschule" wieder einführt.

1949: Außenminister Karl Gruber (ÖVP) erklärt die Bereitschaft der Bundesregierung, die Rechte der slowenischen und kroatischen Minderheiten in Österreich zu garantieren.

1949: Die tschechoslowakische Regierung beschuldigt den Prager Erzbischof Josef Beran, religiöse Einrichtungen zu missbrauchen, um mit "ausländischen Feinden" des Staates in Kontakt zu treten und die Bevölkerung durch die Verbreitung von "falschen Nachrichten zu verwirren".

1994: Russland erklärt seinen Beitritt zu der NATO-"Partnerschaft für den Frieden" (PfP).

1994: Der UNO-Sicherheitsrat stimmt dem Einmarsch französischer Truppen in Ruanda zu. Ziel der Militärintervention ist es, die seit April andauernden Massaker an der Tutsi-Minderheit in dem ostafrikanischen Staat zu beenden.



Geburtstage: Margarethe Wallmann, öst. Opernregisseurin (1904-1992); Erich Kamper, öst. Sportjournalist (1914-1995); Helmut Dietl, dt. Filmregisseur und Drehbuchautor (1944-2015); Lindsay Wagner, US-Schauspielerin (1949); Meryl Streep, US-Schauspielerin (1949); Markus Prock, öst. Rennrodler (1964).

Todestage: Mirko Jelusich, öst. Schriftsteller (1886-1969); Darius Milhaud, franz. Komponist (1892-1974); Gerhard Frommel, dt. Komponist (1906-1984); Lois Schiferl, öst. Erzähler, Lyriker, Mundartdichter und Lehrer (1906-1979); Joseph Losey, US-Filmregisseur (1909-1984); Anton Dermota, öst. Sänger (1910-1989); Judy Garland, US-Schauspielerin (1922-1969).

Namenstage: Thomas, Paulinus, John F., Achatius, Eberhard, Wilhelm, Rotraud, Innozenz, Christine, Sieglinde.

