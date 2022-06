22. Juni 2007: Nach der Erbschaftssteuer kippt der Verfassungsgerichtshof nun auch die Schenkungssteuer

Unter Mittwoch, 22. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1527: Prinz Fatahillah aus dem Königreich Demak zerstört mit seinen Truppen die mit den Portugiesen verbündete Hafenstadt Sunda Kelapa im heutigen Indonesien und errichtet in der Folge an der gleichen Stelle die Stadt Jakarta.

1772: Als Nachfolger von Graf Sigismund Schrattenbach wird Graf Hieronymus Colloredo letzter souveräner Fürsterzbischof von Salzburg (bis 1803).

1812: Frankreich erklärt Russland den Krieg. Napoleons "Grande Armée" zählt 600.000 Mann, davon 200.000 Mann deutsche Bundestruppen. Das 30.000 Mann starke österreichische Hilfskorps steht unter dem Kommando von Feldmarschall Karl Philipp Fürst zu Schwarzenberg und deckt den rechten Flügel in Wolhynien.

1897: Deutsche Erstaufführung der Oper "La Bohème" von Giacomo Puccini im neuen Operntheater Berlin.

1937: Nach dem Rücktritt des sozialistischen Ministerpräsidenten Léon Blum ernennt Frankreichs Staatspräsident Albert Lebrun den Politiker Camille Chautemps von der Radikalen Partei zum Regierungschef. Blum gehört dem neuen Kabinett als Vizepremier an.

1937: Joe Louis wird durch einen K.o-Sieg in der achten Runde gegen James Braddock neuer Boxweltmeister aller Klassen.

1942: Hitler befördert Erwin Rommel zum Generalfeldmarschall.

1947: Die erste große Kunstausstellung nach dem Krieg wird im Wiener Künstlerhaus durch Bundespräsident Karl Renner eröffnet.

1947: Die Nummer 1 der "Wiener Tageszeitung" erscheint.

1962: Auf der Antilleninsel Guadeloupe verlieren bei einem Flugzeugabsturz 113 Menschen das Leben.

1987: Beginn der Durchführung des von der FPÖ beantragten "Anti-Privilegien-Volksbegehren" (bis 29. Juni).

1992: Vor dem Pariser Strafgericht beginnt der mit Spannung erwartete Prozess im sogenannten Transfusionsskandal. Dabei geht es um die Ansteckung von mehr als tausend Bluter-Patienten mit dem Aids-Virus durch verseuchte Blutkonserven.

2002: Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,1 auf der Richterskala zerstört im Nordwesten des Iran fast hundert Ortschaften. 245 Menschen kommen ums Leben.

2007: Nach der Erbschaftssteuer kippt der Verfassungsgerichtshof nun auch die Schenkungssteuer.

2012: Der Tiroler Ärztekammerpräsident Artur Wechselberger wird neuer Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) und löst damit Walter Dorner in seinem Amt ab.



Geburtstage: Wilhelm von Humboldt, dt. Gelehrter und Staatsmann (1767-1835); Sir Julian Huxley, brit. Biologe/Schriftsteller (1887-1975); Max Zweig, öst. Dramatiker (1892-1992); Norbert Elias, dt.-brit. Soziologe (1897-1990); Mike Todd, US-Theater-/Filmproduzent (1907-1958); Lore Wissmann, dt. Opernsängerin (1922-2007); Soraya, frühere Kaiserin von Persien (1932-2001); Graham Greene, kanad. Schauspieler (1952); Campino (eig. Andreas Frege), dt. Punkrocker ("Die Toten Hosen") (1962- ).

Todestage: Eugenie Marlitt, dt. Schriftstellerin (1825-1887); Mirko Jelusich, öst. Schriftsteller (1886-1969); Paul Czinner, öst. Filmregisseur (1890-1972); Fred Astaire, US-Tänzer/Schauspieler (1899-1987); Fritz Grieb, öst. Burgschauspieler (1929-2007); Gunter Gabriel (eigtl. Gunther Caspelherr), dt. Sänger (1942-2017).

Namenstage: Thomas, Paulinus, John F., Achatius, Eberhard, Wilhelm, Rotraud, Innozenz, Christine, Sieglinde.