Unter Samstag, 22. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1891: In den Edison-Labors in West Orange/USA wird vor 174 Damen des Nationalen Frauenverbandes erstmals öffentlich ein Film vorgeführt.

1916: Französischer Großangriff auf das von den Deutschen besetzte Fort Douaumont vor Verdun.

1946: In Mainz wird in einer Kaserne die neue Johannes-Gutenberg-Universität feierlich eröffnet.

1946: Transjordanien, bis dahin britisches Mandatsgebiet, wird unabhängig.

1946: In Neu-Gablonz bei Kaufbeuren wird die erste Druckhütte errichtet, gilt als Geburtsstunde der Neu-Gablonzer Glas- und Schmuckindustrie auf westdeutschem Boden.

1986: Die NATO-Verteidigungsminister billigen in Brüssel die Wiederaufnahme der Produktion chemischer Waffen durch die USA.

1991: Die Präsidenten Hafez al-Assad (Syrien) und Élias Hraoui (Libanon) unterzeichnen einen Freundschafts- und Beistandspakt zwischen ihren Ländern.

2001: Der Wiener Weihbischof Alois Schwarz wird neuer Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt. Er löst Egon Kapellari ab, der in die Steiermark wechselt.

2016: Die Stichwahl um das Bundespräsidentenamt endet mit einem knappen Erfolg Alexander Van der Bellens, der mit 50,35 Prozent seinen Kontrahenten Norbert Hofer hinter sich lässt. Am Wahlabend war noch der Freiheitliche vorangelegen, sein deutlicher Vorsprung bei den Wahlkarten bringt Van der Bellen aber nach vorne. Die FPÖ beschließt einige Tage nach der Wahl deren Anfechtung wegen Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahlauszählung.

2016: Ein Beziehungsstreit bei einer Konzertveranstaltung in Nenzing (Bezirk Bludenz) endet mit einem Blutbad: Ein 27-jähriger Vorarlberger schießt wahllos in die Menge der rund 150 Konzertbesucher, dabei finden zwei Männer im Alter von 48 und 33 Jahren den Tod, elf Personen werden verletzt. Danach richtet der 27-Jährige die verbotene Kalaschnikow gegen sich selbst. Er gehörte bis 2010 dem Skinhead-Neonazi-Netzwerk "Blood and Honour" an und war dem Landesamt für Verfassungsschutz bekannt.



Geburtstage: Johannes R. Becher, dt. Schriftsteller (1891-1958); George Best, brit. Fußballer (1946-2005); Jürgen Melzer, öst. Tennisspieler (1981).

Todestage: Friedrich Halm, öst. Dichter (1806-1871); Philipp Langmann, öst. Schriftsteller (1862-1931); Aladar Jenö Pecht, öst. Politiker und Stadtbaudirektor; Erfinder der "Parkscheibe" (1898-1961); Hamza El Din, ägypt. Oud-Spieler (1929-2006); Lee Jong-wook, WHO-Generaldirektor (1945-2006).

Namenstage: Rita, Julia, Helene, Renate, Helma, Lia, Emil, Roman, Goswin, Gerlinde, Konstantin.