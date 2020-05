Unter Freitag, 22. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1455: Mit der Schlacht bei Saint Albans beginnen in England die Rosenkriege zwischen den Häusern Lancaster (rote Rose) und York (weiße Rose).

1875: Auf dem Kongress von Gotha vereinigen sich der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein von Ferdinand Lassalle und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei von August Bebel und Karl Liebknecht zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, der späteren SPD. Zu ihren Forderungen gehören ein Verbot der Kinderarbeit und die Einführung des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechts.

1915: Beim Zusammenstoß eines Truppentransportzuges mit einem Nahverkehrszug bei Carlisle in Großbritannien werden 158 Menschen getötet und etwa 300 verletzt.

1930: Um 8.30 Uhr Bordzeit kreuzt der "Graf Zeppelin" als erstes Luftschiff den Äquator.

1935: In Frankfurt wird die heitere Oper "Die Zaubergeige" von Werner Egk uraufgeführt.

1940: Im westlichen Artois rücken deutsche Truppen weiter gegen die Kanalhäfen vor. In Norwegen stoßen deutsche Verbände von Trondheim aus 400 km nach Norden vor, während die "Gruppe Dietl" in Narvik in die Verteidigung gedrängt ist.

1940: In Wien wird der Film "Bal paré" mit Ilse Werner und Paul Hartmann uraufgeführt.

1955: In Monte Carlo gewinnt der französische Automobilrennfahrer Maurice Trintignant auf Ferrari den Großen Preis von Monaco.

1960: In Hamburg wird die Oper "Der Prinz von Homburg" von Hans Werner Henze (nach dem Schauspiel von Heinrich von Kleist) uraufgeführt.

1965: Die Generalkongregation der Jesuiten wählt in Rom den 57-jährigen Basken Pedro Arrupe zum Generaloberen.

1970: Auf dem ÖVP-Bundesparteitag in Wien wird Ex-Vizekanzler Hermann Withalm mit 90 Prozent der Delegiertenstimmen zum Bundesparteiobmann gewählt, womit ihm die Rolle des Oppositionsführers zufällt. Nach der ÖVP-Niederlage bei den Nationalratswahlen im März hatte Bundeskanzler Josef Klaus den Parteivorsitz zurückgelegt. Neuer ÖVP-Generalsekretär wird der frühere Verteidigungs- und Landwirtschaftsminister Karl Schleinzer. Er löst Withalm 1971 ab.

1970: Bei einem Anschlag arabischer Guerillas auf einen israelischen Schulbus sterben zwölf Menschen, davon acht Kinder.

1975: Südrhodesien (Simbabwe) wird wegen der Rassentrennungspolitik des weißen Minderheitsregimes aus dem Internationalen Olympischen Komitee ausgeschlossen.

1985: Bei einem Bombenanschlag in einem christlichen Viertel im Ostteil der libanesischen Hauptstadt Beirut kommen 60 Menschen ums Leben, mehr als 190 weitere werden verletzt.

1990: Nordjemen (Arabische Republik) und Südjemen (Demokratische Volksrepublik) vereinigen sich zur Republik Jemen. Staatschef wird der bisherige Präsident im Norden, Ali Abdullah Saleh.

1990: Die Regierung beschließt einen Staatsvertrag zwischen der Republik Österreich und den Bundesländern Wien und Niederösterreich zur Errichtung des "Nationalparks Donau-Auen". Am 27. Oktober 1996 wird der Vertrag unterzeichnet.

2000: In Italien scheitert die angestrebte Wahlrechtsreform an zu geringer Beteiligung bei der Volksabstimmung.

2000: Die Volkswagen AG erwirbt sämtliche Skoda-Staatsanteile.

2015: Der Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug der Erlauftalbahn in Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs) fordert fünf Tote. Der 26-jährige Unfalllenker, der keinen Führerschein besitzt, stirbt ebenso wie seine Lebensgefährtin (32), zwei Buben (7 und 8) sowie ein Mädchen (11). Drei weitere Kinder werden schwer verletzt.



Geburtstage: Johann Schrammel, Wr. Musiker (1850-1893); Sir Ernest Oppenheimer, südafr. Industr. (1880-1957); Jean Tinguely, schweiz. Maler/Bildhauer (1925-1991); James King, US-Opernsänger (1925-2005); Marisol, US-Künstlerin (1930-2016); Peter Pongratz, öst. Maler, Bühnenbildner und Jazz-Musiker (1940); Friedrich Verzetnitsch, öst. Politiker (SPÖ) und Gewerkschafter (1945); Naomi Campbell, brit. Fotomodell (1970).

Todestage: François-Marie de Broglie, frz. Marschall (1671-1745); Heinrich von Gagern, dt. Politiker (1799-1880); Victor Hugo, franz. Dichter (1802-1885); John Denton Pinkstone French, Earl of Ypres and of High Lake, brit. General (1852-1925); Agnes v. Zahn-Harnack, dt. Frauenrechtlerin (1884-1950); Heinrich Barth, schweiz. Philosoph (1890-1965); Gábor von Vaszary, ung. Schriftsteller (1897-1985); Rocky Graziano (eig. Thomas Rocco Barbella), US-Boxer (1919-1990).

Namenstage: Rita, Julia, Helene, Renate, Helma, Lia, Emil, Roman, Goswin, Gerlinde, Konstantin.

Quelle: SN