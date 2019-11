Unter Freitag, 22. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1959: Die westlichen Alliierten Hochkommissare unterzeichnen mit Bundeskanzler Konrad Adenauer das Petersberger Abkommen, das der Bundesrepublik Deutschland die - bis dahin durch die Rechte der Besatzungsmächte eingeschränkte - Souveränität überträgt.

1959: Im Fernsehen der DDR wird die erste Folge des Sandmännchens ausgestrahlt.

1969: Die Südtiroler Volkspartei (SVP) stimmt dem "Südtirolpaket" zu, das zwischen der italienischen und der österreichischen Regierung ausgehandelt wurde.

1984: Die USA und die UdSSR kommen überein, in Genf Außenministergespräche über die Rüstungskontrolle zu führen.

1989: Der neue libanesische Staatspräsident René Moawad wird nach nur 17-tägiger Amtszeit bei einem Bombenattentat in Beirut getötet.

1994: Bundespräsident Thomas Klestil unterzeichnet die Ratifizierungsurkunde über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union (Hinterlegung am 24. November in Rom).

2004: Nur drei Tage vor dem Ablauf einer entscheidenden Frist setzt der Iran, der verdächtigt wird, Atomwaffen produzieren zu wollen, seine Aktivitäten zur Anreicherung von Uran aus. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) bringt die Causa daher vorerst nicht vor den UNO-Sicherheitsrat.

2004: Laut aktueller Bewertung ("Ranking") von PricewaterhouseCoopers (PwC) und Financial Times ist im österreichischen Vergleich die Voestalpine, im weltweiten Vergleich General Electric das international renommierteste Unternehmen.



Geburtstage: André Gide, frz. Schriftsteller (1869-1951); Louis Neel, frz. Physiker, Nobelpreis 1970 (1904-2000); Hans Holt, öst. Schauspieler (1909-2001); Maria Loley, öst. Flüchtlingshelferin (1924-2016); Geraldine Page, US-Schauspielerin (1924-1987); Scarlett Johansson, US-Schauspielerin (1984).

Todestage: Sir Martin Frobisher, brit. Seefahrer (um 1535-1594); Robert Clive of Plassey, brit. General (1725-1774); Sir Arthur Eddington, brit. Astronom (1882-1944).

Namenstage: Cäcilie, Philemon, Rüdiger, Sheila, Sibylle, Markus, Stephan, Alfons, Maurus.

Quelle: SN