Unter Donnerstag, 22. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1450: Friedrich III. erkennt im Preßburger Vergleich den Heerführer Johann Hunyadi als ungarischen Reichsverweser für den minderjährigen Ladislaus Postumus an.

1910: In London wird der Arzt und Mörder Hawley Crippen zum Tod verurteilt.

1915: Österreichisch-ungarische Truppenverbände überschreiten die Drina bei Visegrád. Die serbische Regierung verlegt ihren Sitz nach Kraljevo.

1920: Die Sozialdemokraten scheiden aus der österreichischen Regierung unter dem christlichsozialen Bundeskanzler Michael Mayr aus.

1940: Der Chef der deutschen Verwaltung im besetzten Luxemburg, Gauleiter Simon, verfügt die Auflösung von Parlament und Staatsrat des Großherzogtums. Nach dem deutschen Überfall war die regierende Großherzogin Charlotte nach England geflohen.

1945: Die US-Okkupationsbehörden in Japan unter General MacArthur verbieten nationalistischen Unterricht und militärischen Drill an den Schulen und ordnen die Entlassung zahlreicher Lehrkräfte an.

1945: Der Wallonische Kongress in Lüttich beschließt den Anschluss der Wallonie an Frankreich, begnügt sich aber in einer zweiten Abstimmung mit einer Autonomielösung innerhalb des belgischen Königreichs.

1945: Militärputsch in Venezuela: Staatspräsident General Medina Angarita wird von linksgerichteten Offizieren gestürzt.

1960: Die Budgetverhandlungen der Koalitionsparteien ÖVP und SPÖ scheitern, doch Bundespräsident Adolf Schärf lehnt die Demission der Regierung ab und erzwingt neue Gespräche, die am 27. Oktober zur Einigung führen.

1970: Die sowjetische Sonde Venus-9 setzt einen Landeapparat auf der Venus-Oberfläche ab, der erstmals Fernsehbilder zur Erde übermittelt.

1975: Terroristen erschießen in Wien den türkischen Botschafter Danis Tunaligil. Für den Anschlag werden armenische Extremisten verantwortlich gemacht.

1985: Den bis dahin höchsten Lottogewinn in der BRD mit sieben Millionen Mark erzielt ein Schlosser aus Ludwigshafen.

1995: Bei den Nationalratswahlen in der Schweiz werden die Sozialdemokraten stärkste politische Kraft des Landes.

2000: Die erste freiheitliche Sozialministerin Elisabeth Sickl wird von FPÖ-Sozialsprecher Herbert Haupt, dem ehemaligen Dritten Nationalratspräsidenten, abgelöst.

2000: Israels Premier Ehud Barak verkündet eine unbefristete "Pause" im Nahost-Friedensprozess.

2005: Finanzminister Karl-Heinz Grasser (ÖVP) und Millionenerbin Fiona Swarovski heiraten in Weißenkirchen (NÖ) in der Wachau.



Geburtstage: Iwan Alexejewitsch Bunin, russ. Dichter; Nobelpreis 1933 (1870-1953); Timothy Leary, US-Psych./Drogenforscher (1920-1996); Robert Rauschenberg, US-Maler (1925-2008).

Todestage: Alessandro Scarlatti, ital. Komponist (1660-1725); Anton Weichselbaum, öst. Anatom (1845-1920); Wilhelm Windelband, dt. Philosoph (1848-1915); Arnold Toynbee, brit. Historiker (1889-1975); Louis Althusser, frz. Philosoph (1918-1990); Kingsley Amis, brit. Schriftsteller (1922-1995).

Namenstage: Cordula, Ingobert, Walburga, Salome, Cora, Corinna, Contardo F., Wigard, Markus, Ewald, Jakob.

Quelle: SN