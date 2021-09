Unter Mittwoch, 22. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1656: In Patuxent/Maryland wird erstmals eine Geschworenenbank nur mit Frauen besetzt.

1776: Der amerikanische Revolutionär Nathan Hale wird von den Briten als Spion gehenkt.

1951: Eröffnung der Limbergsperre, der Hauptstufe des Tauernkraftwerkes Kaprun.

1961: Der Argentinier Antonio Abertondo durchschwimmt den Ärmelkanal als erster Mensch mit nur vier Minuten Pause in Frankreich in beiden Richtungen, er benötigt insgesamt 43:10 Stunden.

1961: In der Wiener Hofburg tagt die Konferenz der Weltbank mit Repräsentanten von über 70 Staaten.

1961: In New York treffen die Außenminister Italiens und Österreichs, Antonio Segni und Bruno Kreisky, zu Südtirol-Gesprächen zusammen.

1971: In Bern wird die Schweizerische Volkspartei gegründet.

1976: Die US-Sonde Viking entdeckt die Eiskappen an den Marspolen.

1976: Portugal tritt dem Europarat bei.

1976: Die Shopping City Süd wird von Hans Dujsik eröffnet. Sie ist eines der größten Einkaufszentren Europas.

1981: Bei Straßenschlachten nach der Räumung besetzter Häuser gerät in Berlin ein 18-jähriger Demonstrant unter einen Bus und kommt ums Leben.

1981: Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand eröffnet die TGV-Schnellbahnstrecke Paris - Lyon. Die Züge fahren mit 260 km/h.

1986: Die Konferenz über vertrauensbildende Maßnahmen und Abrüstung in Europa (KVAE) wird in Stockholm mit einem Schlussdokument beendet, das unter anderem eine Meldepflicht für Manöver und die Pflicht zur Einladung ausländischer Beobachter ab 1987 vorsieht.

1991: Bei den steirischen Landtagswahlen verliert die ÖVP nach 26 Jahren die absolute Mehrheit. Die SPÖ verliert geringfügig, die FPÖ kann hingegen ihren Stimmenanteil mehr als verdreifachen und die getrennt angetretenen Grünen müssen aus dem Landtag ausziehen.

1991: Die Armenier stimmen in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit für die staatliche Unabhängigkeit.

2001: In den USA infiziert sich eine Mitarbeiterin der "New York Post" beim Öffnen eines Briefes mit Hautmilzbrand.

2006: Schwerer Unfall der Magnetschwebebahn Transrapid auf ihrer deutschen Teststrecke: 23 Menschen kommen ums Leben, als die Magnetbahn mit rund 200 Stundenkilometern in eine mit zwei Personen besetzte Arbeitsplattform rast.

2006: Im 21. Wiener Gemeindebezirk wird das erste urbane SOS-Kinderdorf Österreichs eröffnet.



Geburtstage: Schams Ad Ibn Challikan, arab. Biograf und islam. Rechtsgelehrter (1211-1282); Anna von Österreich, Königin von Frankreich (1601-1666); Michael Faraday, brit. Physiker und Chemiker (1791-1867); Hermann Holthusen, dt. Röntgenologe (1886-1971); Edmund Nick, dt. Komponist (1891-1974); Hans Albers, dt. Schauspieler (1891-1960); Charles B. Huggins, US-Chirurg und Krebsforscher; Nobelpreis 1966 (1901-1997); William O. Smith, US-Klarinettist/Komponist (1926); Nello Santi, ital. Dirigent (1931-1995); Wolfgang Petry, dt. Schlagersänger und Liedermacher (1951); Ronaldo, ehem. brasilianischer Fußballer (1976).

Todestage: Johann Peter Hebel, dt. Dichter (1760-1826); Julius Stockhausen, dt. Bariton (1826-1906); Ivan Vazov, bulgar. Schriftsteller (1850-1921); Frederick Soddy, brit. Chemiker, Nobelpreis 1921 (1877-1956); Albin Skoda, öst. Schauspieler (1909-1961); Isaac Stern, US-Violinist russ. Herkunft (1920-2001).

Namenstage: Moritz, Thomas, Mauritus, Gunthilde, Emmeran, Landelin, Otto, Gunilla, Ignatius.