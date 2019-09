Unter Sonntag, 22. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1499: Nach dem Sieg der Eidgenossen im Schwabenkrieg erringt die Schweiz im Frieden von Basel faktisch die Unabhängigkeit vom Heiligen Römischen Reich.

1529: Der erste Angriff der Türken wird zurückgeschlagen.

1789: Österreichische und russische Truppen schlagen die Türken bei Rimnik (Walachei).

1869: Gegen Richard Wagners Willen wird auf Geheiß König Ludwig II. seiner Oper "Das Rheingold" in München uraufgeführt.

1914: Kapitänleutnant Otto Weddigen, Kommandant des "U9", versenkt vor der niederländischen Küste drei englische Kreuzer.

1924: Die bayerische Landespolizei schlägt dem Innenministerium zum zweiten Mal die Abschiebung Hitlers nach Österreich vor, das Ministerium lehnt ab.

1939: In Polen beginnt der Rückzug der deutschen Truppen auf die mit der Sowjetunion vereinbarte Demarkationslinie, Bialystok und Brest-Litowsk werden der Roten Armee übergeben.

1944: Große amerikanisch-japanische Seeschlacht bei den Philippinen - US-Trägerflugzeuge versenken am 21. und 22. September in der Manila-Bucht und vor Luzon 103 japanische Schiffe.

1944: Reval (Tallinn) wird von sowjetischen Truppen besetzt.

1944: Roosevelt und Churchill ziehen ihre vorläufige Billigung des Morgenthau-Plans wieder zurück, der die Aufteilung Deutschlands und seine Umwandlung in ein Agrarland vorsieht.

1944: Tito und Stalin unterzeichnen ein Abkommen über sowjetische Operationen auf dem an Ungarn grenzenden jugoslawischen Territorium. Das jugoslawische Nationalkomitee erhält sowjetische Waffen für zwölf Infanteriedivisionen.

1949: Die erste Atombombe der Sowjetunion wird gezündet, vier Jahre nach dem ersten Atombombentest der USA.

1964: Uraufführung des Musicals "Anatevka" ("Fiddler on the Roof") in New York.

1984: Frankreichs Staatspräsident Mitterrand und BRD-Bundeskanzler Kohl gedenken in Verdun gemeinsam den Kriegstoten beider Völker.

1989: Der Hurrican "Hugo" verwüstet die Hafenstadt Charleston im US-Bundesstaat South Carolina.

1994: US-Staatsanwalt: Keine Anklage gegen Popstar Michael Jackson wegen angeblichen sexuellen Missbrauchs eines 13-Jährigen.

1999: Die Slowakei kündigt an, die umstrittenen Reaktoren des AKW Bohunice in den Jahren 2006 und 2008 zu schließen.



Geburtstage: Wilhelm Wattenbach, dt. Historiker (1819-1987); Gaspard Mermillod, schweiz. Kardinal (1824-1892); Friedrich Stockinger, öst. Politiker (1894-1968); Elisabeth Rethberg, dt.-US-Sängerin (1894-1976); Franz Peter Wirth, dt. Regisseur (1919-1999); Rosamunde Pilcher, brit. Schriftstellerin (1924-2019); Saul Perlmutter, US-Astronom, Nobelpreis 2011 (1959).

Todestage: August Wilhelm Iffland, dt. Mime/Theaterl. (1759-1814); Josef Matthias Hauer, öst. Komponist (1883-1959); Irving Berlin (eigtl. Israel Baline), US-Komponist (1888-1989); Otto Robert Frisch, brit. Physiker öst. Herkunft (1904-1979); John "Teddy" Buckner, US-Dixieland-Trompeter (1909-1994); George C. Scott, US-Bühnen- und Filmschauspieler, Produzent und Regisseur; lehnte als erster den "Oscar" ab, da er sich nicht als im Wettstreit mit den anderen Schauspielern betrachtete (1927-1999); Wolfgang Teuschl, öst. Kabarettautor (1943-1999).

Namenstage: Moritz, Thomas, Mauritus, Gunthilde, Emmeran, Landelin, Otto, Gunilla, Ignatius.

Quelle: SN