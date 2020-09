Unter Dienstag, 22. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1575: Erzherzog Rudolf wird im Prager Veitsdom zum König von Böhmen gekrönt.

1735: Der britische Regierungschef Sir Robert Walpole bezieht als erster Premierminister den Amtssitz Downing Street 10.

1900: In den Pariser Tuileriengärten findet das größte Freiluftbankett aller Zeiten für Bürgermeister und ihre Stellvertreter statt: An der Veranstaltung nehmen 22.295 Gäste teil.

1910: Eröffnung des Stadttheaters Klagenfurt mit "Wilhelm Tell".

1960: Der westafrikanische Staat Mali, die ehemalige französische Kolonie Soudan français, wird zur Republik proklamiert.

1965: Der Berliner Regierende Bürgermeister Willy Brandt verzichtet auf sein Bundestagsmandat und eine erneute Kanzlerkandidatur.

1980: Golfkrieg: Irakische Truppen überschreiten die iranische Grenze und besetzen einen Teil der Provinz Khusistan. Nach Anfangserfolgen stockt die Offensive.

1985: Die Verpackungskünstler Christo und Jeanne-Claude verhüllen die historische Brücke "Pont Neuf" in Paris.

1985: Frankreichs Premierminister Laurent Fabius gibt zu, dass der Militärgeheimdienst DGSE am 10. Juli das Umweltschutzschiff "Rainbow Warrior" versenkte.

1995: Die 91 Vertragspartner der "Basler Konvention" beschließen ein Totalverbot von Giftmüllexporten aus Industriestaaten in Entwicklungsländer.

1995: Mit der "Antenne Steiermark" geht das erste österreichische Privatradio auf Sendung.

2015: Gegen den Widerstand mehrerer osteuropäischer Länder beschließen die EU-Innenminister per Mehrheitsvotum die Verteilung von 120.000 Flüchtlingen in Europa. Ungarn, Tschechien, Rumänien und die Slowakei stimmen dagegen, Finnland enthält sich. Details zu der Einigung - etwa welches Land wie viele Flüchtlinge aufnimmt - bleiben zunächst offen.



Geburtstage: Anna von Cleve, 4. Frau Heinrichs VIII. (1515-1557); Erich v. Stroheim, öst.-US-Filmschauspieler/Regisseur (1885-1957); Paul Muni, US-Schauspieler (1895-1967); Eugen Sänger, dt. Raketenforscher (1905-1964); Fritz Winter, dt. Maler (1905-1976); Heribert Apfalter, öst. Manager (1925-1987); Antonio Saura, span. Maler (1930-1998); Karl-Heinz Esser, dt. Verleger (1930-1995); Hias Leitner, öst. Skirennläufer (1935); Anna Karina, dän.-frz. Schauspielerin (1940-2019); Lilo Wanders (eig. Ernst-Johann Reinhardt), dt. Travestiekünstler/Schauspieler (1955).

Todestage: Guariento, ital. Maler (um 1310-1370); Heinrich Wolfgang Seidel, dt. Schriftsteller (1876-1945); Franz Salmhofer, öst. Operndir./Komp. (1900-1975); Axel C. Springer, dt. Verleger (1912-1985); Alfred Böhm, öst. Schauspieler (1920-1995); Eddie Fisher, US-amer. Sänger (1928-2010).

Namenstage: Moritz, Thomas, Mauritus, Gunthilde, Emmeran, Landelin, Otto, Gunilla, Ignatius.

Quelle: SN