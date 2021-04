Unter Freitag, 23. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1521: In der Schlacht bei Villalar besiegen die Truppen des spanischen Königs Karl I. die aufständischen kastilischen Städte, die Comuneros, die ihre Privilegien verloren hatten.

1661: Karl II. Stuart, Sohn des 1649 hingerichteten Karl I., wird nach der Restauration zum König von England gekrönt.

1916: Irische Nationalisten besetzen die wichtigsten Plätze von Dublin und fordern die Unabhängigkeit von Großbritannien. Nach heftigen Straßenschlachten gewinnt die britische Armee die Kontrolle zurück und richtet die Anführer der Aufständischen hin.

1941: Nach dem deutschen Überfall verlässt König Georg II. mit seiner Regierung Griechenland und geht nach Ägypten ins Exil.

1961: Der französische Staatspräsident General Charles de Gaulle ruft die Streitkräfte zur Niederschlagung des Algerien-Putschs auf.

1976: In Ostberlin wird der neuerbaute "Palast der Republik" eröffnet, in dem auch die Volkskammer, das Parlament der DDR, ihren Sitz hat.

1991: Die Spitzenrepräsentanten von neun der 15 Sowjetrepubliken, unter ihnen Russlands Präsident Jelzin, bekennen sich zum Fortbestand der UdSSR und stellen sich hinter Staats- und Parteichef Gorbatschow.

2001: Eine Geiselnahme von über hundert Ausländern in einem Istanbuler Luxushotel geht unblutig zu Ende. Die Geiselnehmer wollten mit ihrer Aktion gegen den russischen Tschetschenien-Krieg protestieren.

2001: Der Vorstand der Tiroler VP nominiert Parteichef Ferdinand Eberle einstimmig zum Nachfolger von LH Wendelin Weingartner. Weingartner will bis zu den Wahlen 2004 zur Verfügung stehen, der Vorstand will aber eine frühere Amtsübergabe.



Geburtstage: Edmund Allenby, brit. Feldmarschall (1861-1936); Carl Moll, öst. Maler; 1897 Mitbegründer der "Wiener Secession" (1861-1945); Sergej Prokofjew, russ. Komponist (1891-1953); Charlie Rivel (eigtl.: José Andreu), span. Clown (1896-1983); Margaret Kennedy, brit. Schriftstellerin (1896-1967); Helga Mauersberger, dt. Journalistin (1931); Roy Orbison, US-Sänger (1936-1988); Paavo Lipponen, finn. Politiker (1941); Jacqueline Boyer (eigtl. Ducos), frz. Sängerin (1941); Niklaus Schilling, schweiz. Filmregisseur (1944-2016); Dirk Bach, dt. Schauspieler (1961-2012); Franco Foda, dt. Ex-Fußballspieler; Trainer der öst. Nationalmannschaft (1966).

Todestage: William Shakespeare, engl. Dramatiker (1564-1616); Bernhard Michael Mandl, öst. Barockbildhauer (1660-1711); Theodor Gottlieb v. Hippel, dt. Schriftst. (1741-1796); Otto Preminger, öst.-US-Filmregisseur (1905-1986); Karl Schäfer, öst. Eiskunstläufer (1909-1976); Felix Czeike, öst. Archivar (1926-2006).

Namenstage: Georg, Jörg, Adalbert, Gerhard, Georgia, Georgine, Wilhelmine, Jürgen, Gerd, Felix, Johannes.