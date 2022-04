23. April 2007: Der frühere russische Präsident Boris Jelzin stirbt im Alter von 76 Jahren an einem Herzstillstand

Unter Samstag, 23. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

997: Der Heilige Adalbert (Vojtěch), Bischof von Prag, wird während seiner Missionstätigkeit am Frischen Haff an der Ostsee erschlagen. Bereits zwei Jahre später wird er von Papst Silvester II. heiliggesprochen.

1887: Frankreich schließt seine Protektorate Annam und Tongking, die nominell unter der Herrschaft des vietnamesischen Kaisers bleiben, mit der Kolonie Cochinchina und mit Kambodscha zur "Indochinesischen Union" zusammen, der 1893 auch Laos angegliedert wird. An der Spitze von Französisch-Indochina steht ein in Hanoi residierender Generalgouverneur, der Kaiserhof in Huế wird unter französische Aufsicht gestellt.

1917: "The Butcher Boy", der erste Film des Komikers Buster Keaton, läuft in den USA an und wird zu einem großen Erfolg.

1932: Durch Beschluss des Zentralkomitees der KPdSU unter Vorsitz seines Generalsekretärs Josef Stalin wird der "sozialistische Realismus" zur verbindlichen Richtlinie für die sowjetische Literatur erklärt.

1937: In Berlin wird nach dem gleichnamigen Roman von Gustave Flaubert der Film "Madame Bovary" mit Pola Negri uraufgeführt.

1942: In der Nacht auf den 24. April fliegen britische Bomber den ersten von vier aufeinanderfolgenden Großangriffen gegen Rostock.

1957: Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer wendet sich mit einer eindringlichen Mahnung an die Weltöffentlichkeit, die Atombombenversuche einzustellen, weil sie zur radioaktiven Verseuchung der Atmosphäre und der Gewässer führen müssen.

1967: Bei der Rückkehr aus dem Weltraum verunglückt der Kosmonaut Wladimir Komarow durch Versagen des Fallschirmsystems an seinem Raumschiff Sojus-1 tödlich.

1992: Nach 19 Jahren wird die Ehe der britischen Prinzessin Anne, der einzigen Tochter von Königin Elizabeth II., mit Major Mark Phillips in nur vierminütiger Verhandlung in London geschieden. (Wiederverehelichung der Prinzessin mit dem Marineoffizier Tim Laurence 1993).

2002: Für Geistliche, die sich des sexuellen Kindesmissbrauchs schuldig machen, verfügt Papst Johannes Paul II. strenge Strafen.

2007: Der frühere russische Präsident Boris Jelzin stirbt im Alter von 76 Jahren an einem Herzstillstand. Er war 2000 von Wladimir Putin abgelöst worden.



Geburtstage: George Lord Anson, brit. Admiral (1697-1762); Ruggiero Leoncavallo, ital. Komponist (1857-1919); Lester Pearson, kanad. Politiker (1897-1972); Lucius D. Clay, US-General (1897-1978); Halldór Kiljan Laxness, isländ. Dichter; Nobelpreis 1955 (1902-1998); Fritz Wotruba, öst. Bildhauer/Graphiker (1907-1975); Reinhard Schwabenitzky, öst. Filmregisseur (1947-2022); Bernadette Devlin, irische Bürgerrechtlerin (1947); Dominique Horwitz, dt. Schauspieler/Sänger (1957).

Todestage: Hl. Adalbert (Vojtěch), Bischof von Prag (um 956-997); Albert Roussel, frz. Komponist (1869-1937); Elisabeth Schumann, US-Sopranistin (1891-1952); Satyajit Ray, indischer Filmregisseur (1921-1992); Boris Jelzin, russ. Staatsmann; Staatspräsident 1991-1999 (1931-2007); Rudolf Bohmann, öst. Verleger/Herausgeber; Präsident des Österreichischen Zeitschriftenverbandes (1937-2012).

Namenstage: Georg, Jörg, Adalbert, Gerhard, Georgia, Georgine, Wilhelmine, Jürgen, Gerd, Felix, Johannes.