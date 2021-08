Unter Montag, 23. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

476: Der letzte weströmische Kaiser, Romulus Augustulus, wird von dem Germanenführer Odoaker abgesetzt.

1841: Die Briten erobern Hongkong im Opiumkrieg gegen China. Die britische Forderung, Opium aus Indien zollfrei nach China einzuführen, hatte 1839 den ersten Opiumkrieg ausgelöst, der 1842 mit dem Nankinger Vertrag und erniedrigenden Zugeständnissen des chinesischen Hofes endet.

1866: Der Friede von Prag beendet den österreichisch-preußischen Krieg. Er bedeutet gleichzeitig das Ende des seit 1815 bestehenden Deutschen Bundes.

1916: Italien erklärt dem Deutschen Reich den Krieg.

1921: Der Haschemiten-Fürst Faisal I., ein Jahr zuvor von den Franzosen aus Syrien verdrängt, lässt sich mit britischer Unterstützung zum König des Irak ausrufen.

1926: Im Alter von 31 Jahren stirbt in New York der Filmstar Rudolph Valentino, der mit Streifen wie "Der Scheich" (1921) zum Frauenidol der zwanziger Jahre aufstieg.

1941: Der französische General Charles de Gaulle, Staatssekretär in der letzten demokratischen Regierung, errichtet in London das "Nationalkomitee des Freien Frankreich" als Organ des Widerstandes gegen die nazideutsche Besatzungsmacht und das mit ihr kollaborierende Vichy-Regime des Marschalls Pétain.

1946: Der erste österreichische Nachkriegsfilm, "Schicksal in Ketten" mit Maria Andergast und Hans Holt, wird in Wien uraufgeführt.

1946: In den US-Kinos läuft ein Klassiker des Kriminalfilms an: "Tote schlafen fest" (The Big Sleep) von Howard Hawks nach dem Roman von Raymond Chandler. Humphrey Bogart und Lauren Bacall sind in den Hauptrollen zu sehen.

1956: Ohne konkretes Ergebnis geht in London eine Suezkanal-Konferenz von 22 Staaten (seit 16.8.) zu Ende.

1991: Dramatische Sitzung des russischen Parlaments, dem der sowjetische Präsident Gorbatschow Rede und Antwort stehen muss. Der russische Präsident Jelzin untersagt der KPdSU jegliche Betätigung bis zur endgültigen Klärung ihrer Rolle während des fehlgeschlagenen Putsches.

1996: Der kroatische Außenminister Mate Granić und der jugoslawische Außenminister Milan Milutinović unterzeichnen in Belgrad ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung.

2006: Nach mehr als acht Jahren gelingt der im März 1998 im Alter von zehn Jahren entführten Natascha Kampusch die Flucht vor ihrem Peiniger. Wolfgang Priklopil hatte sein Opfer in einem Verlies seines Hauses in Strasshof (Bezirk Gänserndorf) festgehalten. Kampusch nutzt eine günstige Gelegenheit und läuft davon. Der 44-Jährige begeht noch am selben Abend Selbstmord. Natascha Kampusch wird psychologisch betreut und zunächst von Medien abgeschirmt. In ersten Interviews gegenüber dem ORF, der "Kronen Zeitung" und "News" verblüfft sie mit ihrem Auftreten Österreich und die ganze Welt: Sie präsentiert sich als gebildete und selbstbewusste junge Frau.

2011: Gerlinde Kaltenbrunner hat es geschafft: Sie erreicht den Gipfel des 8.611 Meter hohen K2. Die Oberösterreicherin ist somit die erste Frau, die sämtliche 8.000er der Erde ohne zusätzlichen Sauerstoff bezwungen hat. Zuvor war Kaltenbrunner sechsmal am zweithöchsten Berg der Welt gescheitert.



Geburtstage: Alois Jirásek, tschech. Historiker (1851-1930); John Sherman Cooper, US-Politiker (1901-1991); Mogens Klitgaard, dän. Schriftsteller (1906-1945); Maxi Böhm, öst. Schauspieler/Kabarettist (1916-1982); Kenneth J. Arrow, US-Wirtschaftswissenschafter (1921-2017); Philipp Schoeller, öst. Bankier (1921-2008); Hamilton O. Smith, US-Mikrobiologe; Nobelpreis 1978 (1931); Barbara Eden, US-Schauspielerin (1931; n.a.A. 1934); Nur (Noor) al-Hussein (geb. Lisa Halaby), jordan. Königinwitwe (1951); Johanna Maier, öst. Hauben-Köchin (1951).

Todestage: August Wilhelm Anton Graf Neidhardt von Gneisenau, preuß. Generalfeldmarschall (1760-1831); Wilgelm Kjuchelbeker (Wilhelm Küchelbecker), russ. Dichter (1797-1846); Rudolph Valentino, ital.-US-Schauspieler (1895-1926); Hans Zehrer, dt. Publizist (1899-1966); Alexandre Hay, schwz. Jurist, Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (1919-1991); Kathleen Freeman, US-Schauspielerin (1919-2001); Maynard Ferguson, kanad. Jazz-Trompeter (1928-2006).

Namenstage: Rosa, Philipp, Widmar, Zachäus, Richild, Justinian.