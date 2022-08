23. August 1962: Der amerikanische Telestar-Satellit überträgt das erste Live-Fernsehprogramm von den USA nach Europa

Unter Dienstag, 23. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

237 v.Chr.: Pharao Ptolemaios III. lässt den Tempel von Edfu nach einem von ihm festgelegten Grundriss bauen.

1617: In London wird auf königlichen Befehl die erste Einbahnstraße eingerichtet.

1862: Der Schlosser Adam Opel beginnt, in der väterlichen Werkstatt in Rüsselsheim, mit dem Bau der ersten Opel-Nähmaschine. Dieser Tag gilt als Gründungsdatum des späterenAutomobilherstellers "Adam Opel AG", der seit seiner Umwandlung in eine Aktiengesellschaft im Jahre 1929 (von 2005-2010 GmbH) zum amerikanischen Automobilkonzern General Motors (GM) gehört. 2011 wird die "Adam Opel GmbH" wieder in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

1887: In Großbritannien wird das "Made in..." als Herkunftsbezeichnung für Waren zum Schutz der heimischen Industrie eingeführt. Der Merchandising Marks Act bezieht sich auf alle importierten Industrieprodukte und verpflichtet zur Angabe des Ursprungslandes.

1922: Arbeitslose demonstrieren in Wien vor dem Parlament. Ein Polizeieinsatz fordert 21 Verletzte.

1927: Die in einem Indizienprozess wegen Raubmordes zum Tod verurteilten Anarchisten Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti werden auf dem Elektrischen Stuhl des Charleston-Gefängnisses in Boston hingerichtet.

1942: Deutsche Spezialeinheiten beginnen in der Sowjetunion mit dem gegen Partisanen gerichteten "Unternehmen Sumpffieber", das im September mit der Ermordung von mehr als zehntausend Menschen, davon 8000 Juden, in verschiedenen Gebieten des "Generalkommissariats Weißruthenien" endet.

1947: Grundsteinlegung zur Per-Albin-Hanson-Siedlung (benannt nach dem schwedischen Sozialdemokraten und Ministerpräsidenten) im 10. Wiener Gemeindebezirk. Damit wird die planmäßige Wohnbautätigkeit der Gemeinde Wien in der Zweiten Republik eingeleitet.

1947: In einem Antwortbrief an die KPÖ-Nationalräte verspricht Stalin eine beschleunigte Rückführung österreichischer Kriegsgefangener aus der UdSSR.

1962: Der amerikanische Telestar-Satellit überträgt das erste Live-Fernsehprogramm von den USA nach Europa.

1962: In Syrien wird eine außerordentliche Volkszählung durchgeführt, die die Ausbürgerung von 120.000 Kurden zur Folge hat.

1977: In der DDR wird der Dissident Rudolf Bahro festgenommen. Das Hamburger Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hat am Vortag einen Auszug aus Bahros Buch "Die Alternative" veröffentlicht.

1982: Ein libanesisches Rumpfparlament wählt unter dem Druck der israelischen Invasionstruppen den christlichen Falange-Milizführer Bechir Gemayel zum Staatspräsidenten. Er kommt am 14. September, noch vor der Amtsübernahme, bei einem Bombenanschlag ums Leben.

1992: Bei schweren Ausschreitungen deutscher rechtsextremer Jugendlicher vor dem zentralen Asylbewerber-Aufnahmeheim in Rostock werden zahlreiche Menschen verletzt. Die Krawalle dauern mehrere Tage.

2007: Europaweit einzigartiger Nachzucht-Erfolg im Tiergarten Schönbrunn: Die Pandabären haben Nachwuchs bekommen. In der Früh hören Pfleger aus der Wurfbox des Weibchens Yang Yang (7) zart fiepsende Laute - ein Bild der Überwachungskamera bringt Gewissheit. Der Bub wird auf den Namen Fu Long - "Glücklicher Drache" - "getauft".

2012: Jagd nach einem "Krokodil-Phantom" in Sachsenburg in Kärnten (Bezirk Spittal/Drau). Nachdem zwei Kinder behaupten, das Reptil hätte ihre Schuhe zerbissen und wäre dann wieder weggeschwommen, wird eine groß angelegte, tagelange Suchaktion samt Booten und Hubschrauber gestartet. Wenig überraschend taucht das angebliche Krokodil nie auf.

2017: Ein gewaltiger Felsabbruch in den Schweizer Alpen im Bondasca-Tal beim Dorf Bondo begräbt acht Wanderer. Unter den Gesuchten befindet sich auch ein österreichisches Ehepaar. Die unter drei bis vier Millionen Kubikmetern Fels Verschütteten können nicht geborgen werden.



Geburtstage: Anton Ritter von Schmerling, öst. Politiker (1805-1893); Peter le Page Renouf, brit. Ägyptologe (1822-1897); Osborne Reynolds, brit. Physiker (1842-1912); Erich Clar, dt. Physiker (1902-1987); Ludwig Hoelscher, dt. Cellovirtuose (1907-1996); Gene Kelly, US-Tänzer und Schauspieler (1912-1996); Alexej Iwanowitsch Sudajew, russ. Erfinder (1912-1946); Roland Dumas, frz. Politiker (1922); Houari Boumedienne, alger. Offizier und Staatsmann (1927-1978); Allan Kaprow, US-Künstler (Erfinder der "Happenings") (1927-2006); Walter Giller, dt. Filmschauspieler (1927-2011); Carlos Alonso González ("Santillana"), span. Ex-Fußballer (1952); Souad Massi, alger. Sängerin (1972).

Todestage: Corona Schröter, dt. Sängerin/Schauspielerin (1751-1802); Eugène Schueller, frz. Chemiker; Gründer von L'Oréal (1881-1957) Stanford Moore, US-Biochemiker; Nobelpreis 1972 (1913-1982).

Namenstage: Rosa, Philipp, Widmar, Zachäus, Richild, Justinian.