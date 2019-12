Unter Montag, 23. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1899: Das Osmanische Reich erteilt der unter deutscher Kontrolle stehenden Anatolischen Eisenbahngesellschaft die Konzession zum Bau der Bagdadbahn.

1919: Großbritannien gewährt Indien mit dem "Government of India Act" größere Autonomie.

1974: Ausgabe der ersten 100-Schilling-Silbermünze, geprägt aus Anlass der Olympischen Winterspiele 1976.

1979: Die höchste Seilbahn Europas auf das Kleine Matterhorn (3.820 Meter) wird in Betrieb genommen.

1984: Einem Bombenanschlag auf einen voll besetzten Schnellzug in einem Tunnel zwischen Florenz und Bologna fallen 15 Menschen zum Opfer, etwa 180 Fahrgäste werden verletzt.



Geburtstage: Charles Augustin Sainte-Beuve, frz. Schriftsteller (1804-1869); Carl Sigismund Crede, dt. Arzt (1819-1892); Victoriano Huerta, mexikan. General/Präs. (1854-1916); Emil Brunner, schweiz. Theologe (1889-1966); Chet Baker, US-Jazzmusiker (1929-1988); Wesley Clark, US-Politiker (1944); Jens Heppner, deutscher Radrennfahrer (1964); Angelika Neuner, öst. Rennrodlerin (1969).

Todestage: Johann Sigismund, Kurfürst von Brandenburg (1572-1619); Lord Halifax, brit. Politiker (1881-1959); Anthony Fokker, niedl. Flugzeugkonstrukteur (1890-1939); Peggy Guggenheim, US-Kunstsammlerin (1898-1979).

Namenstage: Viktoria, Johannes, Hartmann, Dagobert, Ivo, Thorlack, Gregor, Eugen, Menas, Margot.

