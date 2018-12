Unter Sonntag, 23. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1728: Kaiser Karl VI. und König Wilhelm I. von Preußen schließen den Berliner Vertrag, ein Geheimabkommen über die Pragmatische Sanktion (österreichische Erbfolge) und die preußischen Ansprüche auf das Herzogtum Berg.

1938: In Berlin wird der Film "Lauter Lügen" (Regiedebüt von Heinz Rühmann) mit Herta Feiler uraufgeführt.

1953: Der ehemalige sowjetische Geheimdienstchef und Vizepremier Lawrentij Pawlowitsch Berija wird hingerichtet.

1963: Im Nordatlantik sinkt das in Brand geratene griechische Passagierschiff "Lakonia", 150 Menschen sterben.

1968: Nordkorea lässt nach einem "Schuldbekenntnis", das von den USA als nicht zutreffend bezeichnet wird, 82 Besatzungsmitglieder des amerikanischen Nachrichtenschiffes "Pueblo" nach elf Monaten frei.

1973: Die Ölstaaten am Persischen Golf beschließen eine Verdoppelung des Rohölpreises zum 1. Jänner 1974.

1988: Papst Johannes Paul II. empfängt den Vorsitzenden der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Arafat, in Privataudienz.



Geburtstage: Hedwig Bleibtreu, öst. Schauspielerin (1868-1958); Helmut Schmidt, dt. Politiker (SPD), Bundeskanzler 1974-82 (1918-2015); Rosa Winter, österreichische KZ-Überlebende (1923-2005); Günther Schifter, öst. Radio Moderator (1923-2008); Akihito, 125. Kaiser von Japan (1933); Silvia, Königin von Schweden (geb. Sommerlath) (1943).

Todestage: Mary Field, brit. Kinderfilmpionierin (1896-1968).

Namenstage: Viktoria, Johannes, Hartmann, Dagobert, Ivo, Thorlack, Gregor, Eugen, Menas, Margot.



