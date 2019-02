Unter Samstag, 23. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1574: In Frankreich bricht der fünfte Religionskrieg aus.

1689: Wilhelm III. von Oranien und seiner Gemahlin Anna wird nach der Flucht König Jakobs II. Stuart die englische Krone übertragen.

1939: Juden wird in Deutschland die Benützung von Schlaf- und Speisewagen der Reichsbahn verboten.

1979: Im Nationalrat werden das "Gleichbehandlungsgesetz" (gleicher Lohn für gleiche Arbeit) und das "Arbeiter-Abfertigungsgesetz" beschlossen.

1989: Beim Absturz einer "Commander AC 90" der "Rheintalflug" über dem Bodensee kommen elf Menschen, unter ihnen der österreichische Sozialminister Alfred Dallinger (SPÖ) und die Ehefrau des Eigentümers des Vorarlberger Luftfahrtunternehmens, die Pilotin Brigitte Seewald, ums Leben.

1994: In Bosnien-Herzegowina wird ein Waffenstillstand zwischen den Militärverbänden von Kroaten und muslimischen Bosniaken vereinbart.

1999: In Galtür und Valzur im Tiroler Paznauntal werden bei Lawinenabgängen 38 Menschen getötet. Es ist eines der größten Lawinenunglücke in Österreich und gleichzeitig der Auslöser der größten Evakuierungsaktion mittels Hubschraubern in der Geschichte des Landes.

2004: Österreichische und slowakische Polizeibeamte zerschlagen einen internationalen Schlepperring, der rund 300 Chinesen über die Ukraine in die EU eingeschleust hatte.

2004: Bei einem schweren Erdbeben im Nordosten Marokkos kommen fast 600 Menschen ums Leben.

2009: In einer dreitägigen Auktion wird die Kunstsammlung des verstorbenen französischen Modeschöpfers Yves Saint Laurent in Paris versteigert und bricht mit einem Ergebnis von mehr als 373,5 Millionen Euro den Rekord für eine Privatsammlung.



Geburtstage: Gustav Nachtigal, dt. Afrikareisender (1834-1885); Carl Menger, öst. Nationalökonom (1849-1921); Guido Freiherr von Haerdtl, öst. Politiker (1859-1928); Casimir Funk, US-Biochemiker (1884-1967); Elisabeth Langgässer, dt. Dichterin (1899-1950); Erich Kästner, dt. Schriftsteller (1899-1974); William L. Shirer, US-Schriftsteller (1904-1993); Allan M. Cormack, US-Physiker/Mediziner (1924-1998); Claude Sautet, franz. Regisseur (1924-2000); Peter Fonda, US-Schauspieler (1939); Gerd-Klaus Kaltenbrunner, öst. Publizist (1939-2011); Claus Helmer, öst. Theaterdirektor (1944).

Todestage: Hans Helmut Kirst, dt. Schriftsteller (1914-1989); Alfred Dallinger, öst. Politiker (1926-1989); Uwe Johnson, dt. Schriftsteller (1934-1984).

Namenstage: Otto, Polykarp, Willigis, Romana, Severinus, Reinhard, Rupert, Martha, Lazarus, Nikolaus.



Anzeige

Quelle: SN