23. Jänner 1993: Mehr als 250.000 Menschen bilden in Wien auf Initiative der Plattform "S.O.S. Mitmensch" ein "Lichtermeer" gegen Ausländerfeindlichkeit

Unter Montag, 23. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

393: Der römische Kaiser Theodosius I. erhebt nach seinem älteren Sohn Arcadius auch seinen neunjährigen jüngeren Sohn Honorius zum Mitkaiser.

1668: In der Wiener Hofburg bricht ein Großfeuer aus, Kaiser Leopold I. und Kaiserin Margaretha Theresia können gerade noch gerettet werden.

1668: England, die Vereinigten Niederlande und Schweden bilden eine Tripelallianz, um im begonnenen Devolutionskrieg Frankreich unter König Ludwig XIV. in die Schranken zu weisen, dessen Truppen in die spanischen Niederlande eingedrungen sind.

1793: Preußen und Russland teilen im Petersburger Vertrag Polen zum zweiten Mal auf. (Wiederherstellung der Eigenstaatlichkeit erst nach dem Ersten Weltkrieg).

1803: Die französische Gelehrtengesellschaft Académie des Beaux-Arts konstituiert sich als eigenständiges Institut.

1903: US-Präsident Theodore Roosevelt legt dem Senat in Washington den Panamakanalvertrag mit Kolumbien vor.

1913: Gegen die Bereitschaft der osmanischen Regierung, in den Londoner Friedensverhandlungen den Verlust der wichtigen Stadt Edirne (Adrianopel) an Bulgarien zu akzeptieren, putscht das Militär unter Führung der Jungtürken: Diktatur des Triumvirats Enver Pascha, Cemal Pascha und Talât Pascha.

1918: Das neue Kirchengesetz in Russland untersagt jeder kirchlichen Gemeinschaft, irgendwelches Eigentum zu besitzen.

1918: Bei Poltawa besiegen sowjetrussische Truppen die Ukrainer.

1928: "Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk" nach dem Roman von Jaroslav Hašek kommen auf der Berliner Piscator-Bühne zur Uraufführung. Max Brods Bühnenfassung wird für diese Inszenierung von Erwin Piscator und Bertolt Brecht überarbeitet.

1943: In der New Yorker Carnegie Hall feiert Duke Ellingtons Jazz-Suite "Black, Brown and Beige" erfolgreich Premiere.

1943: Britische Truppen nehmen in Nordafrika die libysche Metropole Tripolis ein, die von den deutsch-italienischen Truppen nicht mehr gehalten werden kann.

1943: Das letzte deutsche Flugzeug verlässt das eingekesselte Stalingrad. Hitler verbietet erneut die Kapitulation der 6. Armee.

1948: Der Nationalrat erklärt, dass die Moskauer Deklaration von 1943 über die Wiederherstellung eines freien und unabhängigen Österreich noch nicht verwirklicht sei, und beauftragt die Bundesregierung, sich auf dem Verhandlungswege um Zugeständnisse der Alliierten zu bemühen.

1958: Der seit 1952 in Venezuela regierende Diktator Marcos Pérez Jiménez wird durch einen Volksaufstand und Generalstreik gestürzt, als er nicht verfassungskonform seine Wiederwahl durchsetzen will.

1968: Nordkorea beschuldigt die Besatzung des vor der Küste des Landes aufgebrachten US-Funküberwachungsschiffes "Pueblo" der Spionage.

1973: In Paris wird das "Abkommen über die Beendigung des Krieges und die Wiederherstellung des Friedens in Vietnam" von US-Außenminister Henry Kissinger und dem nordvietnamesischen Politbüromitglied Le Duc Tho paraphiert.

1973: Auf der Insel Heimaey vor der Südküste Islands bricht ein Vulkan aus, nahezu alle 5.500 Inselbewohner müssen evakuiert werden.

1973: In Port-au-Prince bringen drei bewaffnete Männer den Botschafter der USA in Haiti, Clinton Knox, 18 Stunden lang in ihre Gewalt und erzwingen so die Freilassung gefangener Gesinnungsgenossen.

1983: Der größte Teil des sowjetischen Satelliten "Kosmos-1420" stürzt über dem Indischen Ozean ab.

1983: Der Schwede Björn Borg, der als bester Tennisspieler der Welt gilt, gibt seinen Rücktritt vom Wettkampfsport bekannt.

1993: Mehr als 250.000 Menschen bilden in Wien auf Initiative der Plattform "S.O.S. Mitmensch" ein "Lichtermeer" gegen Ausländerfeindlichkeit. Die größte Kundgebung seit 1945 richtet sich gegen das Anti-Ausländer-Volksbegehren der Freiheitlichen.

1993: US-Präsident Bill Clinton lockert das unter seinen republikanischen Amtsvorgängern verschärfte Abtreibungsrecht.

2018: Durch einen Magazinartikel wird bekannt, dass die Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt antisemitische Liederbücher in ihren Räumlichkeiten hat. Zusätzliche Brisanz erhält dies dadurch, dass der Spitzenkandidat der FPÖ Niederösterreich, Udo Landbauer, aktives Mitglied der Germania ist.



Geburtstage: François Mansart, frz. Architekt (1598-1666); Charles von Bourbon, Herzog von Berry, frz. Prinz (1778-1820); Stendhal (eigtl. Henri Beyle), frz. Autor (1783-1842); Sergej Michailowitsch Eisenstein, sowj. Filmregisseur (1898-1948); Randolph Scott, US-Schauspieler (1903-1987); Gertrude Belle Elion, US-Biochemikerin Nobelpreis 1988 (1918-1999); Jeanne Moreau, frz. Schauspielerin (1928-2017); Georg Baselitz, dt. Maler und Bildhauer (1938).

Todestage: Friedrich Baron de La Motte Fouqué, dt. Dichter (1777-1843); Gertraude Portisch, öst. Schriftstellerin (1920-2018); Veit Relin, öst. Schauspieler (1926-2013); Maria Schaumayer, öst. Bankerin (1931-2013); Hugh Masekela, südafr. Jazztrompeter (1939-2018).

Namenstage: Heinrich, Emerentiana, Ildefons, Bernhard, Hartmut, Suso, Maria Sponsata, Eugen, Gregor.