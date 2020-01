Unter Donnerstag, 23. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1295: Kardinal Benedetto Caetano wird in Rom als Bonifaz VIII. zum Papst gekrönt. In seiner Bulle "Unam sanctam" legt er sein Ziel offen, die päpstliche Gewalt zur höchsten auf Erden zu erheben.

1710: Gründung der sächsischen Porzellanmanufaktur, die am 3. September auf der Albrechtsburg bei Meißen die Produktion aufnimmt.

1910: An der New Yorker Metropolitan Opera wird Engelberg Humperdincks Märchenoper "Königskinder" uraufgeführt.

1915: Mit einer deutsch-österreichischen Offensive beginnt die Winterschlacht in den Karpaten.

1930: In Thüringen wird Wilhelm Frick Innenminister, erstmals übernimmt damit ein Nationalsozialist ein Regierungsamt in Deutschland.

1945: In Schlesien dringen Sowjettruppen in Gleiwitz und Oppeln ein und erreichen auch bei Brieg die Oder. In Ostpreußen wird die "Festung Lötzen" von der deutschen Wehrmacht kampflos aufgegeben.

1950: Das israelische Parlament proklamiert ohne internationale Anerkennung und völkerrechtliche Wirksamkeit Jerusalem zur Hauptstadt des Landes. Die Altstadt steht unter jordanischer Verwaltung.

1960: Der Schweizer Tiefseeforscher Jacques Piccard erzielt mit seinem U-Boot "Trieste" im Marianengraben im Pazifik mit 10.916 Meter einen neuen Tieftauchrekord.

1995: In Los Angeles beginnt der spektakuläre Mordprozess gegen Football-Star O.J. Simpson (Freispruch im Oktober).

2000: Israels Regierungschef Ehud Barak lehnt die syrische Forderung nach einer schriftlichen Zusage betreffend den israelischen Rückzug von den besetzten Golan-Höhen ab.

2005: Viktor Juschtschenko wird als neuer Präsident der Ukraine vereidigt.

2015: Nach dem Tod des saudischen Königs Abdullah übernimmt dessen 79-jähriger Halbbruder Salman die Herrschaft in dem konservativen Königreich. Abdullah war nach langer Krankheit im Alter von 91 Jahren gestorben.



Geburtstage: Maria Ward, engl. Ordensstifterin, Gründerin der Englischen Fräulein (1585-1645); Bruno Marek, öst. Politiker und Wiener Bürgermeister (1900-1991); Django Reinhardt, frz. Jazzmusiker (1910-1953); Sir William Arthur Lewis, brit. Wirtschaftswissenschafter; Nobelpreis 1979 (1915-1991); Erich Kleinschuster, öst. Jazzmusiker (1930-2018); Derek Walcott, karib. Schriftsteller; Nobelpreis 1992 (1930-2017); Doutzen Kroes, niederl. Supermodel (1985).

Todestage: Erzherzogin Maria Theresia Elisabeth, Tochter von Kaiser Joseph II. und Isabella von Parma (1762-1770); Lil Dagover, dt. Schauspielerin (1887-1980); Otto Schönherr, öst. Journalist, ehem. APA-Chefredakteur (1922-2015); Johnny Carson, US-amer. Fernseh-Entertainer (1925-2005); Ernst Ocwirk, öst. Fußballer (1926-1980).

Namenstage: Heinrich, Emerentiana, Ildefons, Bernhard, Hartmut, Suso, Maria Sponsata, Eugen, Gregor.

