Unter Mittwoch, 23. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1264: Im Schiedsspruch von Amiens entscheidet der französische König Ludwig IX. den englischen Machtkampf zwischen Heinrich III. und dem Adel zugunsten des Königs. Dies löst einen Bürgerkrieg aus, in dem Heinrich zunächst unterliegt.

1579: Als "Utrechter Union" sagen sich sieben niederländische Provinzen unter der Führung von Wilhelm I. von Oranien von Spanien los und bilden die "Republik der Vereinigten Niederlande".

1719: Kaiser Karl VI. erhebt die Herrschaft Schellenberg und die Grafschaft Vaduz zum reichsfreien Fürstentum Liechtenstein. Hans Adam ("der Reiche") von Liechtenstein wird erster Fürst.

1799: Nach der Besetzung durch französische Revolutionstruppen wird in Neapel die Parthenopäische Republik gegründet.

1849: Preußen schlägt die Bildung eines Kleindeutschen Bundes ohne Österreich vor.

1849: Die in England geborene Elizabeth Blackwell schließt mit der Promotion zum Doktor der Medizin als erste Frau ein Ärztestudium ab.

1909: Vollendung des 8,6 Kilometer langen Tauerntunnels zwischen Badgastein und Mallnitz.

1954: Der Grazer Sender "Alpenland" wird von der britischen Besatzungsmacht freigegeben.

1974: Der Nationalrat verabschiedet ein neues Strafgesetzbuch, das am 1. Jänner 1975 in Kraft tritt.

1999: In dritter Ehe heiratet Prinzessin Caroline von Monaco den deutschen Prinzen Ernst August von Hannover, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg.

2004: In Thailand fordert die Vogelgrippe ihr erstes Todesopfer.



Geburtstage: Alois Negrelli Edler v. Moldelbe, öst. Techniker (Planer des Suezkanals) (1799-1858); Hans Hass, öst. Meeresforscher (1919-2012); Rutger Hauer, niederländischer Schauspieler ("Blade Runner") (1944).

Todestage: Edvard Munch, norweg. Maler (1863-1944); Matthias Sindelar, öst. Fußballspieler (1903-1939); Salvador Dalí, spanischer Maler (1904-1989).

Namenstage: Heinrich, Emerentiana, Ildefons, Bernhard, Hartmut, Suso, Maria Sponsata, Eugen, Gregor.

Quelle: SN