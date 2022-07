23. Juli 1972: Die Lila Milka Kuh der Firma Suchard wird "geboren". Sie ist die Schöpfung der Agentur Young & Rubicam, der Erfinder ist Herbert Leupin.

Unter Samstag, 23. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1177: Im Frieden von Venedig söhnen sich Kaiser Friedrich I. und Papst Alexander III. aus.

1532: Kaiser Karl V. und die protestantischen Stände gehen zur Abwehr der Türkengefahr den "Nürnberger Religionsfrieden" ein. Zum ersten Mal wird befristet eine gegenseitige Rechts- und Friedensgarantie für die konfessionellen Besitzstände vereinbart.

1632: Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim nimmt im Dreißigjährigen Krieg die Reichsstadt Dortmund ein und verlegt sein Hauptquartier dorthin.

1757: Im Siebenjährigen Krieg schießen die Österreicher die Stadt Zittau im Südosten von Sachsen in Schutt und Asche, nachdem die dort stationierten preußischen Truppen nicht kapitulieren wollten.

1793: Der Freistaat "Mainzer Republik" wird nach einer Intervention antifranzösischer Koalitionstruppen wieder aufgelöst.

1793: Britische Truppen besetzen Korsika.

1927: In der Rolle des "Mustergatten" gelingt Heinz Rühmann der Durchbruch als geistreicher Komiker.

1947: In der sowjetisch besetzten Zone (SBZ) Deutschlands lehnt das SED-Zentralsekretariat die am 5.6.47 im Marshall-Plan angebotenen Hilfsanleihen der USA schroff ab.

1947: Elf Trittbrettfahrer des Personenzugs Hamburg-Hannover werden auf der Süder-Elbe-Brücke durch die offene Tür eines Gegenzuges von den Wagen gerissen und getötet.

1952: Der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion) tritt in Kraft.

1962: 250 Millionen Menschen in Europa, Nordafrika und Amerika erleben den ersten transatlantischen Fernseh-Programmaustausch über den TV-Satelliten Telstar.

1962: In Berlin unterliegt Gustav "Bubi" Scholz im ersten WM-Kampf auf deutschem Boden dem Boxweltmeister im Halbschwergewicht, Harold Johnson (USA), über 15 Runden knapp nach Punkten.

1962: Die Genfer Laos-Konferenz endet nach 14 Monaten mit der Deklaration von 14 Teilnehmerstaaten über die Neutralität von Laos.

1972: Die Lila Milka Kuh der Firma Suchard wird "geboren". Sie ist die Schöpfung der Agentur Young & Rubicam, der Erfinder ist Herbert Leupin.

1987: Auf dem Roten Platz in Moskau beginnen Krimtataren mit Demonstrationen. Sie verlangen, in ihre Heimat zurückkehren zu dürfen.

1987: Das französische Meeresforschungsinstitut Ifremer beginnt mit einer Expedition zum Wrack der Titanic.

1992: Der tschechische Premier Václav Klaus und sein slowakischer Amtskollege Vladimír Mečiar einigen sich auf eine geordnete Trennung der beiden Landesteile.

1992: Abchasien erklärt sich von Georgien unabhängig. Sechs Staaten haben bisher die staatliche Souveränität anerkannt.

1997: Auf der griechischen Insel Rhodos sterben bei einem Verkehrsunfall fünf Urlauber aus Oberösterreich. Weitere fünf aus dem Raum Linz-Umgebung werden schwer verletzt, als ein überholender Klein-Lkw den gemieteten Bus in eine Schlucht abdrängt.

2002: Bei einem israelischen Luftangriff im Gaza-Streifen zur "gezielten Tötung" des Hamas-Funktionärs Salah Shehade kommen 16 Menschen, davon neun Kinder, ums Leben. Über hundert Personen werden verletzt.

2002: 50 Jahre nach seinem Inkrafttreten endet der Montanunion-Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl.

2003: Die türkische Regierung beschließt ein Reformpaket zur Eindämmung des Einflusses der Armee auf Politik und Gesellschaft.



Geburtstage: Philipp Otto Runge, dt. Maler (1777-1810); Georg Jacoby, dt. Filmregisseur (n.a.A. 21.7.) (1882-1964); Haile Selassie I., Kaiser v. Äthiopien (1892-1975); Bruno Brehm, öst. Schriftsteller (1892-1974); Stuart Cloete, südafrik. Schriftsteller (1897-1976); Damiano Damiani, ital. Filmregisseur (1922-2013); Werner Kofler, öst. Schriftsteller (1947-2011); Eriq La Salle, US-Schauspieler, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor (1962); Philip Seymour Hoffman, US-Schauspieler, Oscar für "Capote" 2006 (1967-2014).

Todestage: Götz von Berlichingen, dt. Reichsritter (1480-1562); Domenico Scarlatti, ital. Komponist (1685-1757); Alberto Santos Dumont, bras. Luftfahrtpionier (1873-1932); Carl Severing, dt. Politiker (1875-1952); Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ital. Schriftsteller (1896-1957); Arletty, frz. Filmschauspielerin (1898-1992); George Tabori, brit.-ungar. Dramatiker (1914-2007); Hans Hurch, Viennale-Direktor (1952-2017).

Namenstage: Birgit, Liborius, Appolinaris, Brigitte, Alberta, Sidonie, Britta.