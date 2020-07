Unter Donnerstag, 23. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1215: König Friedrich II. lässt sich in Aachen nochmals krönen und gelobt einen Kreuzzug.

1785: Friedrich der Große und die Kurfürsten von Sachsen und Hannover gründen den anti-habsburgischen Deutschen Fürstenbund.

1935: Den konfessionellen Verbänden in Deutschland wird das Tragen von Uniformen verboten.

1955: Ohne konkretes Ergebnis in der Wiedervereinigungsfrage geht die Genfer Konferenz der vier Siegermächte zu Ende, an der auch Delegationen der beiden deutschen Staaten teilnahmen.

1955: Mit dem Freiwilligen-Gesetz wird die Grundlage für den Aufbau der deutschen Streitkräfte geschaffen.

1960: Die Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC) wird zur Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erweitert. Zu den bisherigen 18 europäischen Mitgliedern kommen die USA, Kanada und die EWG hinzu.

1980: In den USA veröffentlichen Wissenschafter die von Präsident Jimmy Carter angeordnete Umweltstudie Global 2000.

1980: Der erste Weltraumfahrer aus der Dritten Welt, der Vietnamese Phạm Tuân, startet mit Saljut 6 zu einer einwöchigen Mission.

1985: In Panmunjom an der Demarkationslinie finden erstmals seit der Teilung Koreas Parlamentariergespräche zwischen Nord und Süd statt.

1995: Der Spanier Miguel Indurain gewinnt als erster Fahrer zum fünften Mal in Serie die härteste Rad-Rundfahrt der Welt, die Tour de France.

2005: Bei mehreren Bombenanschlägen im Badeort Sharm el-Sheikh kommen 64 Menschen, darunter auch ausländische Touristen, ums Leben, weit über 100 Personen werden verletzt.

2015: Der Hollywood-Streifen "Mission: Impossible - Rogue Nation" feiert an einem seiner Drehorte die Weltpremiere: In der Wiener Staatsoper schwärmt Topstar und Hauptdarsteller Tom Cruise vom "elegantesten Abend meines Lebens".



Geburtstage: Ludwig Sütterlin, dt. Graphiker (1865-1917); Robert Danneberg, öst. Politiker (SDAPÖ) (1885-1943); Hans Thimig, öst. Schauspieler und Regisseur (1900-1991); Pimen I., Patriarch von Russland (1910-1990); Karl "Waschi" Adamek, öst. Fußballspieler (1910-2000); Alain Decaux, frz. Historiker (1925-2016); Daniel S. Goldin, US-NASA-Ingenieur (1940); Tommaso Padoa-Schioppa, ital. Bankier (1940-2010); Slash (eig. Saul Hudson), brit.-US-amer. Rockmusiker (Guns N' Roses) (1965); Anna Maria Mühe, dt. Schauspielerin (1985).

Todestage: Michail Fjodorowitsch Romanow, Zar von Russland (1596-1645); Isaac Singer, US-Mechaniker/Begründer der Nähmaschinenindustrie (1811-1875); Ulysses Grant, US-General und 18. Präsident der USA 1869-1877 (1822-1885); Otto Glöckel, öst. Pädagoge und Politiker (1874-1935); Johannes Dyba, dt. Theologe, Erzbischof (1929-2000).

Namenstage: Birgit, Liborius, Appolinaris, Brigitte, Alberta, Sidonie, Britta.

Quelle: SN