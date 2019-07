Unter Dienstag, 23. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1759: Im Siebenjährigen Krieg schlagen die Russen die Preußen bei Kay in der Mark Brandenburg.

1849: Preußische und Reichstruppen schlagen den badischen Aufstand endgültig nieder. Die in der Festung Rastatt eingeschlossenen 6.000 Mann der badischen Revolutionsarmee kapitulieren. Preußische Standgerichte verhängen zahlreiche Todesurteile. 80.000 Badener verlassen ihre Heimat, viele gehen in die USA.

1914: Nach der Ermordung von Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo fordert Österreich-Ungarn von Serbien ultimativ die Mitwirkung Österreichs bei der Untersuchung des Attentats. Serbien willigt ein, verwahrt sich jedoch gegen jede Beeinträchtigung seiner Souveränität.

1939: In der Arena von Verona beginnen die Opernfestspiele unter Leitung von Franco Capuana und Riccardo Zandonai.

1944: In der deutschen Wehrmacht wird der Hitler-Gruß als Ehrenbezeigung eingeführt.

1954: Otto John, bisher Präsident des Bundesverfassungsschutzes, gibt in einer Rundfunkansprache in der DDR seinen Übertritt aus der BRD in die DDR bekannt.

1974: Das Obristenregime in Griechenland bricht zusammen. Der aus dem Pariser Exil zurückgekehrte Ex-Ministerpräsident Konstantin Karamanlis wird neuer Regierungschef.

1984: In Berlin wird der Boxer Gustav "Bubi" Scholz unter dem Verdacht festgenommen, seine Frau Helga erschossen zu haben.

1984: Parlamentswahlen in Israel enden mit einer Patt-Situation: Der oppositionelle Arbeiterblock erhält 44, der bisher regierende Likud-Block 41 der insgesamt 120 Mandate.

1999: Im dritten Anlauf setzt die US-Raumfähre "Columbia" das Röntgenteleskop "Chandra" im All aus. Erstmals nach 38 Jahren bemannter Raumfahrt wird eine "Shuttle"-Besatzung von einer Frau, Eileen Collins, geleitet.

1999: Im Alter von 70 Jahren stirbt der marokkanische König Hassan II. nach 38-jähriger Regierungszeit. Den Thron besteigt sein ältester Sohn Mohammed VI.

1999: Die belgische Regierung ordnet die Vernichtung von 80.000 Tonnen Schweinefleisch, welches möglicherweise mit Dioxin vergiftet ist, an.

2004: Das rekonstruierte Wahrzeichen der Stadt Mostar, die "Alte Brücke" (Stari Most), die seit 1566 den Fluss Neretva überspannt, wird offiziell eingeweiht. Das Weltkulturerbe war 1993 bei Kriegshandlungen in Bosnien-Herzegowina von bosnisch-kroatischer Artillerie beschossen worden und in den Fluss gestürzt.

2014: Der havarierte Kreuzfahrtriese "Costa Concordia" beginnt seine letzte Reise. Zweieinhalb Jahre nach dem Unglück mit 32 Toten vor der Insel Giglio wird das Schiff, nachdem es wieder aufgerichtet und um 90 Grad gedreht worden ist, von zwei Schleppern in den Hafen von Genua gezogen, wo es abgewrackt werden soll.



Geburtstage: Emil Jannings, dt. Schausp. (1884-1950); Gustav Heinemann, dt. Staatsmann (1899-1976); Carl Foreman, US-Drehbuchautor/Produzent (1914-1984); Carlos Bonell, brit. Musiker (1949); Ulrich Drechsler, dt. Jazzmusiker (1969); Daniel Radcliffe, brit. Schausp. ("Harry Potter") (1989).

Todestage: Hans Salter, öst.-US-Komp. (1896-1994); Franz Miltner, öst. Archäologe (1901-1959); Grete Schickedanz, dt. Unternehmerin (Versandhaus Quelle) (1911-1994); Hans-Arno Simon, dt. Komponist (1919-1989); Carlos Paredes, portug. Gitarren-Virtuose (1925-2004); Hassan II., König von Marokko (1929-1999).

Namenstage: Birgit, Liborius, Appolinaris, Brigitte, Alberta, Sidonie, Britta.

