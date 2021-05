Unter Sonntag, 23. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1701: "Captain (William) Kidd" wird in London wegen Piraterie und Mord gehängt.

1916: Die vierte österreichische Kriegsanleihe erreicht eine Höhe von 4,3 Milliarden Kronen.

1951: In einem 17-Punkte-Abkommen, das die neuen kommunistischen Machthaber in Peking dem jugendlichen Dalai Lama aufzwingen, wird die "Rückkehr" Tibets (das seit 1911 faktisch unabhängig war) in den chinesischen Staatsverband unter Gewährleistung einer Autonomie vereinbart.

1951: Im Londoner Wyndham's Theatre wird Peter Ustinovs Stück "Die Liebe der vier Obersten" uraufgeführt.

1971: Gottfried von Einems Oper "Der Besuch der alten Dame" (nach Friedrich Dürrenmatts Stück) wird in der Wiener Staatsoper uraufgeführt.

1971: Bei Krk explodiert ein jugoslawisches Verkehrsflugzeug und brennt aus, nur vier der 82 Insassen überleben.

1981: In Barcelona nehmen Bewaffnete 200 Geiseln in einer Bank und verlangen die Freilassung der Putschführer vom Februar. Am 24.5. stürmt die Polizei, ein Terrorist kommt ums Leben.

1991: US-Außenminister James Baker kritisiert erstmals scharf die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten.

2011: Ein im Auftrag des Grün-Abgeordneten Peter Pilz erstelltes Gutachten des "Plagiatjägers" Stefan Weber ergibt, dass ein Fünftel der Diplomarbeit von EU-Kommissar Johannes Hahn abgeschrieben worden sein soll. Als Weber auch die Pilz-Dissertation überprüft und ein "Selbstplagiat" erkennt, wird nun auch der Wissenschafter vom Grün-Politiker heftig kritisiert und als "Kasperl unter den Plagiatsjägern" verunglimpft.



Geburtstage: Pär Fabian Lagerkvist, schwed. Schriftst.; Nobelpreis 1951 (1891-1974); Augustin Mayer, dt. Kurienkardinal (1911-2010); Leopold Šťastný, slowak. Fußballtrainer und Fußballspieler (1911-1996); Ray Lawler, austral. Dramatiker (1921); Herbert Seiter, öst. Pianist (1921-1996); Ingeborg Hallstein, dt. Opernsängerin; Koloratursopran; Kammersängerin (1936); Anatoli Karpow, sowjet. Schachspieler (1951); Ursula Plassnik, öst. Diplomatin uns Politikerin (ÖVP) (1956).

Todestage: Joseph Hardtmuth, öst. Fabrikant, Erfinder der "Bleistift-Mine" (1752-1816); Henrik Ibsen, norweg. Dichter (1828-1906); Gustav Suits, estn. Dichter (1883-1956); Wilhelm Kempff, dt. Pianist/Komponist (1895-1991); René Lefèvre, frz. Schauspieler (1898-1991); Peter Pasetti, dt. Schauspieler (1916-1996); Sterling Hayden, US-Schauspieler (1916-1986); Dietfried Bernet, öst. Dirigent (1940-2011).

Namenstage: Renate, Wigbert, Desiderius, Arnobert, Désirée, Bartholomäus, Andreas, Simon, Krispin, Wilhelm, Johannes.