Unter Freitag, 23. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

585: Unter dem Vorsitz des Merowinger-Königs Guntram von Burgund beginnt die Synode von Mâcon, auf der auch die Frage behandelt wird, ob Frauen überhaupt zu den Menschen zu rechnen seien.

1385: Papst Urban VI. unterzeichnet die Gründungsbulle der Universität Heidelberg.

1875: An der Wiener Hofoper findet die deutschsprachige Erstaufführung von "Carmen" von Georges Bizet statt.

1905: Uraufführung des Dramas "Kameraden" von August Strindberg im Lustspieltheater in Wien. (nach anderen Angaben 24. 10.)

1940: In Berlin wird ein Holzgas-Omnibus mit einer Leistung von 75 PS vorgestellt.

1945: Das Wahlgesetz für die ersten Nationalratswahlen der Zweiten Republik wird im Staatsgesetzblatt kundgemacht. Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind ehemalige Mitglieder und Anwärter der NSDAP sowie Angehörige von SS und SA.

1945: Die von Gustav Canaval und Max Dasch mit Lizenz der amerikanischen Besatzungsmacht herausgegebenen "Salzburger Nachrichten" erscheinen erstmals als unabhängige österreichische Tageszeitung mit einem durchschnittlichen Umfang von vier Seiten.

1945: Durch Dekret des tschechoslowakischen Staatspräsidenten Beneš werden sämtliche Bergwerke, Industrieunternehmen, Aktienbanken und private Versicherungen nationalisiert.

1955: In Südvietnam lässt der katholische Regierungschef Ngo Dinh Diem in einem Scheinreferendum Kaiser Bao Dai für abgesetzt erklären.

1965: Nach dem Scheitern der Budgetverhandlungen zerbricht die ÖVP-SPÖ-Koalition unter Bundeskanzler Josef Klaus und Vizekanzler Bruno Pittermann. Die Regierung erklärt gegenüber Bundespräsident Franz Jonas ihren Rücktritt und legt vorgezogene Nationalratswahlen fest, die im März 1966 der ÖVP die absolute Mandatsmehrheit bringen.

1980: Der sowjetische Ministerpräsident Alexej Kossygin tritt nach sechzehnjähriger Amtszeit aus Gesundheitsgründen zurück und wird durch Nikolai Tichonow ersetzt.

1990: Der Chef des Wiener Hotels Sacher und des Salzburger Hotels "Österreichischer Hof", Peter Gürtler (44), nimmt sich in seinem Jagdhaus in Niederösterreich das Leben.

2005: Die Wien-Wahl endet mit einem Sieg der SPÖ, die mit 49,1 Prozent allerdings die absolute Stimmenmehrheit überraschend verpasst. Die FPÖ kommt sensationell hinter der ÖVP (18,8) auf Platz drei (14,8). Den Grünen bleibt der undankbare vierte Platz (14,6). Das BZÖ erlebt mit 1,2 Prozent ein Debakel und ist nicht im Landtag vertreten.

2010: Die Internet-Plattform WikiLeaks stellt rund 400.000 Dokumente online, die belegen sollen, dass unter anderem Hunderte irakische Zivilisten an US-Checkpoints getötet wurden. Die als "Iraq War Logs" bezeichnete Sammlung sei das größte Leck in der Militärgeschichte, so WikiLeaks. Anhand der Dokumente könne der gesamte Krieg nachvollzogen werden. "So gut wie jeder militärische Zwischenfall" sei darin dokumentiert. Die US-Regierung reagiert empört.



Geburtstage: Adalbert Stifter, öst. Schriftsteller (1805-1868); Felix Bloch, schweiz. Physiker; Nobelpreis 1952 (1905-1983); Gianni Rodari, ital. Kinderbuchautor (1920-1980); Otto Kraupp, öst. Pharmakologe (1920-1998); Johnny Carson, US-Fernsehstar (1925-2005); Pelé (eigtl. Edson Arantes do Nascimento), bras. Ex-Fußballer (1940); Dominique Mentha, schweiz. Sänger/Regisseur (1955); Wayne Rainey, US-Motorradrennfahrer (1960).

Todestage: Al Jolson, US-Schauspieler (1886-1950); Karsten Witte, dt. Kritiker (1944-1995); Elisabeth Kales-Wallner, öst. Kammersängerin (1951-2005).

Namenstage: Johannes, Oda, Severin, Herfried, Bertrand, Hans, Hannes, Jan, Uta, Ute, Theodor, Jakob, Heinrich.

