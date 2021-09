Unter Donnerstag, 23. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1846: Der Astronom Johann Gottfried Galle entdeckt in Berlin nach den Berechnungen des Franzosen Leverrier den Planeten Neptun.

1926: In einem Kampf um die Boxweltmeisterschaft aller Klassen besiegt in Philadelphia Herausforderer Gene Tunney Titelverteidiger Jack Dempsey über zehn Runden nach Punkten.

1946: In der amerikanischen und der britischen Besatzungszone werden die Lebensmittelrationen zum 14. Oktober auf 1.550 Kalorien erhöht.

1976: Elias Sarkis wird als sechster Präsident des Libanons in sein Amt eingeführt. Er tritt die Nachfolge von Suleiman Frangieh an, unter dem 1975 der Bürgerkrieg ausgebrochen ist.

1986: Libyen stößt seinen 15-Prozent-Anteil am Turiner Autokonzern Fiat ab.

1996: Im Wiener AKH wird bekannt, dass der an einer atypischen Lungenentzündung erkrankte Bundespräsident Thomas Klestil die Tage zuvor im Tiefschlaf verbracht hat. Der behandelnde Arzt Wolfgang Graninger hat die Regierungsspitze davon nicht informiert. Später rechtfertigt er sich damit, dass Österreich am Wochenende ohnehin schlafe. Vranitzky übernimmt die Aufgaben des Staatsoberhaupts.

2006: Der Entertainer und Schlagerstar Andy Borg übernimmt - als Nachfolger von Karl Moik - die Moderation der Volksmusikshow "Musikantenstadl".



Geburtstage: Theodor Körner, dt. Schriftsteller (1791-1813); Johann Franz Encke, dt. Astronom (1791-1865); Robert Bosch, dt. Erfinder/Industrieller (1861-1942); František (François) Kupka, tschech.-frz. Maler (1871-1957); Jaroslav Seifert, tsch. Lyriker, Nobelpreis 1986 (1901-1986); Valery J. Tarsis, russ. Schriftsteller (1906-1983); Aldo Moro, ital. Politiker (1916-1978); Ernst Naumann, dt. Verleger (1921-2004); John Coltrane, US-Jazzmusiker (1926-1967); Luis Durnwalder, Südtiroler Ex-Politiker (SVP) (1941); Sonja Moser, öst. Politikerin (ÖVP) (1946); Franz Fischler, öst. Politiker (ÖVP) und erster EU-Kommissar Österreichs (1946); Paolo Rossi, ital. Fußballer (1956-2020).

Todestage: Paul Kammerer, öst. Biologe (1880-1926); Sir Malcolm Henry Arnold, brit. Komponist (1921-2006); Aladár Pege, ungar. Jazz-Bassist (1939-2006).

Namenstage: Helene, Gerhild, Thekla, Linus, Luitwin, Victor, Rotrud, Basin.