Unter Montag, 23. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1899: Der österreichische Ministerpräsident Franz Anton Graf von Thun-Hohenstein, dessen Versuch, einen böhmischen Ausgleich herbeizuführen, an der Obstruktion der deutsch-nationalen Kräfte gescheitert war, tritt mit seiner Regierung zurück. Zu seinem Nachfolger wird Manfred Graf Clary-Aldringen ernannt, dessen Kabinett bereits im Dezember demissioniert.

1919: Der Landtag von Tirol bekennt sich trotz des Friedensvertrags zum Zusammenschluss aller deutschen Stämme. In Böhmen und Mähren schließen sich politische Gruppen zu einer deutsch-nationalen Partei in der Tschechoslowakei zusammen.

1919: Der französische Oberbefehlshaber in Mainz anerkennt einen "Staatsstreich" im rheinischen Birkenfeld zur Errichtung einer selbstständigen Republik.

1924: Das Reichskabinett fasst den Beschluss, den baldigen Eintritt in den Völkerbund zu betreiben.

1934: Verordnung zur "Errichtung von Anhaltelagern zur Internierung politischer Häftlinge", z. B. Wöllersdorf bei Wiener Neustadt.

1939: Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht gibt bekannt: "Der Feldzug in Polen ist zu Ende". Der polnische Präsident Ignacy Mościcki flüchtet nach Rumänien.

1944: Die geheimen Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Ungarn und den westlichen Alliierten in Caserta werden ergebnislos abgebrochen; die Horthy-Regierung wird aufgefordert, zuerst Kontakte mit der Sowjetunion herzustellen.

1944: Die griechische Exilregierung verlegt ihren Sitz von Kairo nach Caserta in Italien.

1974: Inbetriebnahme der neuen Großsendeanlage auf dem Kahlenberg.

1984: In der Schweiz scheitern Gegner der Atomenergie in zwei Referenden.

1999: Das Bundesheer nimmt den Assistenzeinsatz an der EU-Außengrenze zur Slowakei und zu Tschechien entlang der March auf.

2009: Die erste internationale Universität des islamischen Königreiches wird eröffnet. Die "König Abdullah Universität für Wissenschaft und Technik" (KAUST) in Thuwal ist die einzige Hochschule des Landes, an der Männer und Frauen gemeinsam studieren dürfen. Anders als in anderen Institutionen des Landes gilt auf dem Universitätsgelände kein Kopftuchzwang für Frauen.



Geburtstage: Francesco di Giorgio Martini, ital. Baumeister (1439-1501); Walter Lippmann, US-Publizist (1889-1974); Per Olov Enquist, schwed. Schriftsteller und Journalist (1934); Bruce Springsteen, US-Rockmusiker (1949).

Todestage: Wilkie (William) Collins, engl. Erzähler (1824-1889); Sigmund Freud, öst. Arzt/Psychologe/Begründer der Psychoanalyse (1856-1939); Richard Zsigmondy, öst. Chemiker, Nobelpreis 1925 (1865-1929); Hans Deppe, dt. Schauspieler/Filmregisseur (1897-1969); Madeleine Renaud, frz. Schauspielerin (1900-1994); Gerhard Nebel, dt. Schriftsteller (1903-1974).

Namenstage: Helene, Gerhild, Thekla, Linus, Luitwin, Victor, Rotrud, Basin.

Quelle: SN