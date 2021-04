Unter Samstag, 24. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1801: In Wien findet im Palais Schwarzenberg die Uraufführung von Joseph Haydns "Die Jahreszeiten" statt. Das Oratorium stellt den letzten Schaffenshöhepunkt des Komponisten dar.

1916: Auf dem noch immer heftig umkämpften Col di Lana werden von Österreicher fünf italienische Angriffe zurückgeschlagen.

1916: In Kiental im Kanton Bern beginnt eine Konferenz europäischer Sozialisten (bis 30. April), welche die Arbeiterschaft aller Länder auffordert, dem Krieg ein Ende zu bereiten.

1916: In Dublin wird der Osteraufstand für die Eigenständigkeit Irlands von den Engländern blutig niedergeschlagen.

1926: Deutschland und die Sowjetunion unterzeichnen in Berlin einen Freundschafts- und Neutralitätsvertrag.

1926: Die Internationale Konvention für das Kraftfahrzeugwesen wird vereinbart.

1936: Nazi-"Ordensburgen" zur Ausbildung von NS-Kadern werden in Crössinsee (Pommern), Vogelsang (Eifel) und Sonthofen (Allgäu) eingeweiht.

1941: Deutsche Truppen durchbrechen in Griechenland die von Neuseeländern und Australiern gehaltene Thermopylen-Stellung.

1961: Im Hafen von Stockholm wird die im 17. Jahrhundert gesunkene, 50 Meter lange "Wasa", das Flaggschiff des schwedischen Königs Gustav II. Adolf, gehoben.

1981: US-Präsident Ronald Reagan hebt das Getreideembargo gegen die Sowjetunion auf.

1986: In Paris stirbt die Herzogin von Windsor, Witwe des britischen Ex-Königs Eduard VIII. Um sie, die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson heiraten zu können, hatte er 1936 abgedankt.

1996: Der Palästinensische Nationalrat beschließt, die Vernichtung Israels aus der PLO-Charta zu streichen.

2001: Der bisherige Chef der Berliner Verkehrsbetriebe, Rüdiger vorm Walde wird neuer ÖBB-Generaldirektor.

2016: Die erste Runde der Bundespräsidenten-Wahl endet mit einem deutlichen Vorsprung für den freiheitlichen Kandidaten Norbert Hofer, der gut 35 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann. Den zweiten Platz in der Stichwahl sichert sich der vormalige Grüne Bundessprecher Alexander Van der Bellen, der mit mehr als 21 Prozent die frühere OGH-Präsidentin Irmgard Griss, die knapp 19 Prozent erreicht, auf Distanz halten kann. Die Kandidaten der Koalition, Rudolf Hundstorfer (SPÖ) bzw. Andreas Khol (ÖVP), sind mit jeweils elf Prozent ebenso chancenlos wie Baumeister Richard Lugner, für den sich nur gut zwei Prozent der Wähler entscheiden.



Geburtstage: Vinzenz von Paul, frz. Theologe (1581-1660); Johann Philipp Kirnberger, dt. Komponist (1721-1783); Karl Leberecht Immermann, dt. Dichter (1796-1840); Marcus Andrew Hislop Clarke, austral. Schriftsteller (1846-1881); Philippe Pétain, frz. Marschall/Polit. (1856-1951); Renate Müller, dt. Schauspielerin (1906-1937); Karl Schiller, dt. Nationalökonom/Polit. (1911-1994); Thorbjörn Fälldin, schwed. Politiker (1926-2016); Rolf Hädrich, dt. Regisseur und Autor (1931-2000); Bridget Riley, brit. Malerin (1931); Jill Ireland, brit. Schauspielerin (1936-1990); Richard Holbrooke, amer. Diplomat und Bosnien-Verhandler (Dayton-Vertrag) (1941-2010); Monika Schwarz, dt. Schauspielerin (1946).

Todestage: Juan de Padilla, span. Volksführer (1490-1521); Daniel Defoe, engl. Schriftsteller (1660-1731); Johann Peter Frank, dt. Mediziner (1745-1821); Helmut Graf Moltke, preuß. Generalfeldmarschall (1800-1891); Tino Pattiera, ital. Sänger (1890-1966); Mark Tobey, US-Maler (1890-1976); Wallis, Herzogin von Windsor (gesch. Simpson, geb. Warfield, morganatische Gemahlin des britischen Ex-Königs Eduard VIII.) (1896-1986); Hans Christian Branner, dän. Schriftst. (1903-1966).

Namenstage:Helmuth, Adalbert, Fidelis, Wilfried, Egbert, Theodor, Georg, Albert, Marian, Honorius, Virginia, Karl.