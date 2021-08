Unter Dienstag, 24. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1796: Erzherzog Karl, Bruder von Kaiser Franz II., schlägt im ersten Koalitionskrieg die Franzosen unter General Jourdan bei Amberg. Die französischen Truppen müssen daraufhin die Besetzung von Würzburg aufgeben.

1866: In Wien und Niederösterreich bricht eine Cholera-Epidemie aus, die bis November rund 15.000 Tote fordert.

1916: Die bulgarische Armee besetzt nach dem Beginn ihrer Offensive die nordgriechische Stadt Kavala.

1921: Das englische Luftschiff ZR-2 bricht während eines Probeflugs in der Nähe von Hull auseinander, 62 Menschen kommen ums Leben.

1921: In Potsdam wird der von Erich Mendelsohn entworfene "Einstein-Turm" eingeweiht, der zu den bedeutendsten Bauten des Expressionismus gehört.

1926: In Ägypten übernimmt Nahas Pascha die Führung der nationalistischen Wafd-Partei, Sammelbecken der antibritischen Oppositionskräfte.

1926: Mit einem k.o.-Sieg gegen Max Diekmann wird der 21-jährige Boxer Max Schmeling deutscher Halbschwergewichtsmeister.

1936: Der erste große stalinistische Schauprozess geht in Moskau mit Todesurteilen gegen führende Bolschewiken, unter ihnen Kamenew und Sinowjew, zu Ende.

1941: Hitler ordnet nach kirchlichen Protesten die vorläufige Einstellung der sogenannten "Euthanasiemaßnahmen" an. Die systematische Tötung missgebildeter Kinder und geistig behinderter Erwachsener hatte bis dahin in Deutschland etwa 100.000 Opfer gekostet.

1966: Der berühmte chinesische Dichter Lao She begeht in Peking Selbstmord, nachdem er am Vortag von Roten Garden geschlagen und öffentlich gedemütigt worden war.

1966: In Edinburgh hat Tom Stoppards Drama "Rosencrantz und Güldenstern" Premiere.

1981: Südafrikanische Truppen fallen in Angola ein.

1991: Der sowjetische Präsident Gorbatschow tritt als Generalsekretär der KPdSU zurück.

1991: Das ukrainische Parlament ruft die Souveränität der Republik aus.

1991: Die Unabhängigkeitserklärungen der drei baltischen Republiken werden von der Sowjetunion anerkannt.

2001: Skirennfahrer Hermann Maier wird bei einem Motorrad-Unfall schwer verletzt.

2006: Auf der 26. Generalversammlung der "Internationalen Astronomischen Union" (IAU) in Prag wird eine neue Klasse von Himmelskörpern, die Zwergplaneten, definiert. Bisher klassifizierte Zwergplaneten sind: Pluto, "2003 UB313" (ab 13.09.2006 Eris) und Ceres.



Geburtstage: Felix Mottl, öst. Dirigent/Komponist (1856-1911); Karl Pembaur, dt. Komponist (1876-1936); Vincenzo Lancia, ital. Automobilrennfahrer; Gründer des gleichnamigen Automobilherstellers (1881-1937); Viktor Barna (eigtl. Gyözö Braun), ung. Tischtennisspieler (1911-1972); Léo Ferré, frz. Chansonnier (1916-1993); Hubertus von Pilgrim, dt. Bildhauer (1931); Walter Richard Langer, öst. Journalist (1936-1995); Nina Ruge, dt. Journalistin (1956).

Todestage: Alfred Bertholet, schwz. Theologe (1868-1951); Nikolai Stepanowitsch Gumiljow, russ. Dichter (1886-1921); Tadeusz Bor-Komorowski, poln. General (1895-1966); Carl William Blegen, US-Archäologe (1887-1971); Lao She, chin. Schriftsteller und Dichter (1899-1966); Bill Coleman, US-Jazzmusiker (1904-1981); Walter Scheel, dt. Politiker (FDP), Bundespräsident 1974-79 (1919-2016); Jane Greer, US-Filmschauspielerin (1924-2001); Jean Aurel, frz. Filmregisseur (1925-1996); Michel Butor, frz. Schriftsteller (1926-2016).

Namenstage: Bartholomäus, Isolde, Rigomar, Michaela, Amadeus, Sandra, Emilia, Georg, Karl, Dietrich, Rosa.