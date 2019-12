Unter Dienstag, 24. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1524: In Cochin in Südindien stirbt der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama, der den Seeweg nach Indien entdeckte.

1814: Die Vereinigten Staaten und Großbritannien beenden mit dem Frieden von Gent ihren 1812 ausgebrochenen Krieg.

1814: In Berichten der Metternich'schen Staatspolizei ist erstmals von einem Christbaumfest in Wien, im Salon der jüdischen Bankiersfamilie Arnstein, zu lesen, an dem die Anwesenden reichlich mit Geschenken bedacht wurden. Die Frau des

Hauses, Fanny von Arnstein, stammte aus Berlin und brachte diesen Brauch aus ihrer Heimat mit.

1914: Der deutsche Leutnant von Prondzynsky fliegt in einem Taube-Eindecker den ersten Luftangriff gegen England: Er wirft eine Bombe auf Dover, die im Garten eines Pfarrhauses explodiert.

1964: Ceylon (Sri Lanka) und Südindien werden von einer Springflut heimgesucht, die mehreren tausend Menschen das Leben kostet.

1979: Die erste von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA entwickelte Trägerrakete Ariane startet vom Raumfahrtzentrum Kourou in Französisch-Guyana zu ihrem erfolgreichen Jungfernflug.

1999: In der westafrikanischen Republik Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) stürzt die Armee den Präsidenten Henri Konan Bédié.



Geburtstage: Peter Cornelius, dt. Komponist (1824-1874); Samuel Fischer, dt. Verleger (1859-1934); Adam Rapacki, poln. Politiker (1909-1970); Herbert Reinecker, dt. Schriftsteller (1914-2007); Pierre Soulages, franz. Maler (1919); Stjepan Mesic, kroat. Politiker und ehem. Staatspräsident (1934).

Todestage: Vasco da Gama, portugies. Seefahrer (1468/69-1524); Adolf Ignaz Ritter Mautner von Markhof, öst. Industrieller (1800-1889); Albert Defant, öst. Meteorologe (1884-1974); Elisabeth Neumann-Viertel, öst. Schauspielerin (1900-1994); Maurice Couve de Murville, frz. Politiker (1907-1999); Peter Lawford, brit.-US-Schauspieler (1923-1984); Rudi Dutschke, dt. Studentenführer (1940-1979).

Namenstage: Adam, Eva, Hermine, Evelyn, Evita, Hanno, Adele, Herma, Natalis, Gregor, Paula, Daniel.



Quelle: SN