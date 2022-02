Unter Donnerstag, 24. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1687: Aufgrund einer kaiserlichen Resolution von Leopold I. ordnet der Statthalter der niederösterreichischen Lande Reichsgraf Johann Quintin von Jörger an, dass die Straßen und Plätze der Residenzstadt Wien fortan in der Nacht zu "illuminieren" seien. Am 7. November wird die Probebeleuchtung mit 17 Laternen, welche mit Talglichtern ausgestattet sind, in Betrieb genommen.

1867: Unter der Führung Preußens konstituiert sich der "Norddeutsche Reichstag" als Legislative des Norddeutschen Bundes.

1887: Erstmals wird eine Telefonverbindung zwischen zwei Hauptstädten - Paris und Brüssel - geschaltet.

1912: Uraufführung von Leo Aschers Operette "Hoheit tanzt Walzer" in Wien.

1922: Im Teatro Manzoni in Mailand findet die Uraufführung von Luigi Pirandellos "Heinrich IV." statt.

1947: Der im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher zunächst freigesprochene ehemalige deutsche Reichskanzler Franz von Papen wird im Spruchkammerverfahren zu acht Jahren Arbeitslager (1949 entlassen) und Vermögensentzug verurteilt. Er hatte Hitler 1933 als Vizekanzler und nach dem Dollfuß-Mord 1934 als Gesandter in Wien gedient.

1967: Auf Anordnung der chinesischen Regierung wird die öffentliche Ordnung in Peking unter Armeekontrolle gestellt.

1977: Der Nationalrat beschließt einstimmig das Gesetz über die Schaffung einer weisungsfreien dreiköpfigen Volksanwaltschaft in Anlehnung an die skandinavische Ombudsmann-Institution.

1997: Nach dem erfolgreichen Klonen eines Lamms ("Dolly") aus der Euterzelle eines Schafs erhält die Diskussion über das exakte Kopieren von Menschen neuen Zündstoff.

1997: Milos Forman gewinnt bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin den Goldenen Bären mit dem Streifen "Larry Flynt - Die nackte Wahrheit".

2002: Die französischen Sozialisten nominieren Premierminister Lionel Jospin (der 1995 dem Neogaullisten Jacques Chirac unterlegen war) erneut zum Präsidentschaftskandidaten.



Geburtstage: Don Juan d'Austria, span. Feldherr (1547-1578); Matthias, röm.-dt. Kaiser (1557-1619); George Augustus Moore, iri. Schriftsteller (1852-1933); Karl Schönherr, öst. Dramatiker (1867-1943); Mary Ellen Chase, US-Schriftstellerin (1887-1973); Jiří Trnka, tschech. Regisseur, Illustrator, Kinderbuchautor (1912-1969); Oskar (eig. Hans Bierbrauer), dt. Karikaturist/Zeichner (1922-2006); Richard Hamilton, brit. Maler (1922-2011); Emmanuelle Riva, frz. Schauspielerin (1927-2017); John Neumeier, US-Tänzer, Choreograph und Ballettdirektor (nach anderen Angaben 1939) (1942); Edward James Olmos, US-Filmregisseur (1947); Jean-Pierre Vidal, frz. Ex-Skirennläufer (1977).

Todestage: Leo Ornstein, russ. Pianist (1893-2002); Erik Engel, öst. "Sonnenzug"-Gründer (1926-1997).

Namenstage: Matthias, Edelbert, Ida, Modestus, Sergius, Marcus, Blasius, Irmgard.